Fbi Most Wanted 3/ Anticipazioni 25 agosto e 1 settembre: il rapimento e il ritorno di Hana

Fbi Most Wanted 3, anticipazioni episodi 25 agosto

Giovedì 25 agosto in prima serata dalle 21.20 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity vanno in onda due nuovi episodi – il quarto e il quinto – della terza stagione di Fbi: Most Wanted. Le anticipazioni del primo dei due episodi dello spin-off di FBI ci svelano che la squadra si trova ad affrontare un caso di rapimento alquanto complesso. Si arriva inizialmente a credere che sia mosso dall’odio razziale, poi però si pensa ad un caso di spionaggio scientifico internazionale. La scoperta finale dista però da entrambe le opzioni: si tratta infatti di un atto di amore paterno.

Le anticipazioni dell’episodio 5 di Fbi: Most Wanted 3, dal titolo ‘Scava due fosse’, svelano che la squadra deve fare i conti con i retroscena che si nascondono dietro un incendio doloso in una sala giochi. I nostri protagonisti scoprono che quello era solo il primo evento di un intricato piano di vendetta nei confronti del proprietario. Intanto Hana torna a lavorare con la squadra, pronta ad attuare importanti cambiamenti nella sua vita.

Fbi Most Wanted 3, anticipazioni prossima puntata 1 settembre

Ma cosa accadrà nelle prossime puntate di Fbi: Most Wanted 3? L’appuntamento con lo spin-off prodotto dal pluripremiato Dick Wolf (Chicago franchising, Law & Order franchising) torna la prossima settimana, giovedì 1 settembre su Italia 1, con gli episodi 6 e 7. Nel primo, dal titolo Malato d’amore, la squadra si ritrova a dover rintracciare un uomo che ha sterminato la moglie e le due figliastre in un raptus di follia, e poi ha strangolato un prete. Riusciranno nell’impresa?

Nell’episodio 7 di Fbi: Most Wanted 3, dal titolo Oscura follia, lLa squadra indaga sul macabro omicidio di una ex-modella famosa. La donna è una nota influencer sposata con un giocatore di basket professionista: che c’entri proprio lui?

