FBI Most Wanted 3/ Anticipazioni 25 agosto: si indaga su un misterioso rapimento

FBI Most Wanted 3, anticipazioni puntata 25 agosto: i nuovi casi della squadra

FBI Most Wanted 3 è sbarcato su Italia1 e va in onda ogni giovedì, in prima serata. Le anticipazioni della terza puntata, in onda il prossimo giovedì 25 agosto 2022, vede coinvolta la squadra in nuovi spinosi casi da risolvere. Anche il prossimo appuntamento sarà composto di 2 episodi. Nel primo, l’episodio 3×04, la squadra deve stabilire se il rapimento di una giovane donna di nazionalità cinese-americana è un crimine d’odio casuale o se è stata specificamente presa di mira. Intanto Jess e Sarah lottano contro la continua serie di ribellioni di Tali.

Il secondo episodio, il 3×05, vede invece la squadra coinvolta nelle indagini su un incendio mortale in una sala giochi: si scopre infatti che l’incendio è stato solo il primo passo di un intricato piano per vendicarsi di una delle vittime. Intanto Hana si unisce alla squadra, trovando nuovi aggiustamenti in tutti gli aspetti della sua vita.

Intanto, dopo aver appreso le anticipazioni di FBI Most Wanted 3 per la terza puntata, questa sera va in onda il secondo appuntamento. La tragica morte di Kenny fa da sfondo ai nuovi episodi, ambientati qualche tempo dopo il doloroso colpo di scena. L’agente Gaines entra a far parte della squadra, direttamente dall’agenzia di Miami. Nell’episodio 3×02 Gaines si dirige verso Washington per rintracciare un pericoloso fuggitivo autore di un omicidio durante la rivolta a Capitol Hill, risalente al 6 gennaio 2021.

Nel secondo episodio, il 3×03, le indagini si concentrano sulla morte di un giudice noto per aver inflitto dure pene nei confronti di minorenni: la squadra esamina il suo lungo elenco di casi alla ricerca dell’assassino. Nel frattempo Kristin affronta ostacoli familiari mentre si trasferisce con la figlia adolescente a New York City.











