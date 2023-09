FDA approva vaccini Covid-19 aggiornati per le varianti/ “Ecco chi dovrebbe sottoporsi alla dose”

Lunedì la Food and Drug Administration ha autorizzato i vaccini Covid-19 aggiornati alle varianti virali più recenti. Già a inizio estate, un comitato consultivo ne aveva raccomandato l’adozione. Martedì, poi, si è riunito per raccomandare un nuovo utilizzo del vaccino. I contagi da Covid-19 sono in aumento dall’inizio di luglio in tutto il mondo e come mostrano i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, anche i ricoveri sono aumentati di quasi il 16% e i decessi di quasi il 17% in una settimana, sebbene i numeri rimangano più bassi rispetto ai picchi precedenti, spiega Usa Today.

Secondo gli esperti, il vaccino sarebbe al momento destinato alle persone che hanno molteplici problemi di salute o il cui sistema immunitario è indebolito dall’età, da una malattia o dai farmaci. Per questo dovrebbero sottoporsi a vaccinazione almeno una volta l’anno. Sottoporsi a vaccinazione annuale, invece, non porta benefici troppo evidenti ai giovani sani, che sono già a basso rischio di gravi complicazioni e hanno già una certa protezione da precedenti vaccinazioni e infezioni. “Le persone che hanno un sistema immunitario compromesso, le persone che soffrono di obesità e diabete, che hanno malattie cardiache, epatiche, renali croniche, malattie neurologiche: queste sono persone che ne traggono davvero beneficio”, ha affermato il dott. Paul Offit, che dirige il Vaccine Education Center presso l’ospedale pediatrico di Filadelfia. “Se non sei vaccinato, dovresti esserlo”.

Fda, approvati vaccini Covid-19: e Novavax…

Secondo il dottor Paul Offit, non è necessario che le persone giovani si sottopongano a vaccinazioni annuali. Infatti, i vaccini non proteggeranno da tutte le infezioni da Covid-19 e le cellule T del sistema immunitario hanno imparato attraverso precedenti vaccinazioni e infezioni come bloccare le infezioni gravi. Il dottor Jesse Goodman, professore di medicina e malattie infettive alla Georgetown Università, il virus che causa il Covid-19 non è mutato tanto quanto il virus dell’influenza che provoca epidemie annuali di influenza. La maggior parte delle persone sane, dunque, mantiene una certa protezione, spiega Usa Today. “Le persone anziane e le persone con malattie croniche dovrebbero chiaramente essere rivaccinate”, ha affermato Goodman.

FDA ha autorizzato vaccini Moderna e Pfizer-BioNTech: entrambi saranno aggiornati per colpire la variante omicron XBB.1.5, che era la variante dominante questa primavera e l’inizio dell’estate. I nuovi vaccini dovrebbero però proteggere anche per le nuove varianti comparse nelle ultime settimane. A differenza degli anni precedenti della pandemia, il governo non coprirà più il costo di tutte le vaccinazioni contro il Covid-19: le persone con un’assicurazione sanitaria dovrebbero avere una copertura per l’iniezione, ma le persone senza assicurazione potrebbero dover pagare di tasca propria il costo da $110 a $130 per iniezione. Anche un terzo vaccino, prodotto da Novavax, è pronto per la consegna, sebbene non sia stato coperto dall’azione della FDA lunedì.











