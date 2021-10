FDI, ELETTI BOLOGNA 2021/ Risultati Comunali preferenze nomi consiglieri: c’è Sassone

RISULTATI COMUNALI BOLOGNA 2021: PREFERENZE FDI

Le Elezioni Comunali Bologna 2021 si sono concluse con il trionfo al primo turno del candidato sindaco del centrosinistra Matteo Lepore, che in base agli ultimi risultati ha ottenuto ben il 62,96% delle preferenze; soltanto il 29.11%, invece, è andato al candidato sindaco del centrodestra Fabio Battistini, che era sostenuto anche da Fratelli d’Italia (Fdi). Le 455 sezioni sono state già tutte scrutinate. La lista di Giorgia Meloni è quella della coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti, in totale 18514 (il 12.63%). Un dato che dovrebbe permettergli di ottenere cinque seggi.

Ad ottenere il maggior numero di preferenze tra i candidati consiglieri Fdi alle Elezioni Comunali Bologna 2021 sono stati: Francesco Sassone con il 18.46%; Stefano Cavedagna con il 16.43%; Marta Evangelisti con il 13.56%; Manuela Zuntini con il 7.46% e Felice Caracciolo con il 5.25%. Qui la lista completa di tutti i voti e le preferenze dei candidati di Fratelli d’Italia. (Agg. di Chiara Ferrara)

CANDIDATI CONSIGLIERI FDI A BOLOGNA

In attesa dei risultati definitivi per gli eletti e le preferenze alle ultime Elezioni Comunali Bologna 2021, la situazione vede la sfida tra il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Lepore e quello del centrodestra, compreso Fratelli d’Italia (FdI) l’imprenditore Fabio Battistini per prendere l’eredità di Virginio Merola e per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale.

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri dei FdI a Bologna, che vede come capolista Giancarlo Pizza. Gli altri candidati sono del partito di Giorgia Meloni sono: Elena Foresti, Roberto Amato, Giampaolo Avanzini, Monica Bertoni, Elena Boni, Umberto Bosco, Fabio Brinati, Andrea Brini, Giorgia Campana, Felice Caracciolo, Federico Caselli, Stefano Cavedagna, Caterina Cerri, Doriana De Simone, Terry Di Bari, Marta Evangelisti, Serena Feroci, Donatella Ferraretti, Barbara Festi

Gaetano Fiorini, Gabriele Giordani, Maurizio Mari, Alessandro Mei, Davide Nanni, Marinella Oliva, Elisabetta Poli, Giovanni Pollini, Anselmo Ruocco, Alessandro Saggini, Francesco Sassone, Fabio Schiassi, Gianfranco Tanari, Leonardo Tucci, Marzia Zambelli, Manuela Zuntini.

ELETTI E PREFERENZE FDI ELEZIONI 2016

In attesa di conoscere i dati e le preferenze di queste elezioni comunali Bologna 2021, torniamo al 2016. La vittoria al ballottaggio andò a Virginio Merola, appoggiato dal centrosinistra, con il 54,64% contro la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni (che poi ha sfidato Stefano Bonaccini alle Regionali in Emilia Romagna) con il 45,36%. FdI, che appoggiava Borgonzoni, non ottenne alcun seggio, a differenza di Lega e Forza Italia. Adesso il partito di Giorgia Meloni, cresciuto negli ultimi cinque anni, spera di fare meglio a Bologna.



