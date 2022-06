Fdi, eletti Padova 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze e seggi

FRATELLI D’ITALIA, CANDIDATI CONSIGLIERI FDI COMUNALI PADOVA 2022

Fratelli d’Italia punta a incrementare la propria presenza nel Consiglio comunale di Padova. Saranno i risultati delle elezioni comunali 2022 di Padova a dire se il partito di Giorgia Meloni ci riuscirà. Di sicuro, il fatto che si sia presentata all’appuntamento delle Amministrative insieme al resto del centrodestra fa ben sperare per il candidato sindaco Francesco Peghin, imprenditore e sportivo che sfida il sindaco uscente Sergio Giordani.

Di seguito la “corazzata” di Fratelli d’Italia a sostegno della candidatura di Francesco Peghin a sindaco di Padova, in attesa dei risultati delle elezioni comunali 2022 di Padova. Riportiamo, infatti, l’elenco completo dei candidati consiglieri alle elezioni comunali 2022 a Padova in attesa di scoprire gli eletti: Elisabetta Adamo, Massimiliano Agostini Novello, Nicola Baso, Giulia Belluco, Sofia Brugin, Lorella Buzzarello, Elisabetta Calore, Lucia Cammisa, Elena Cappellini, Matteo Cavatton, Emilio Davide Coen, Tazio Covi, Rossella D’agostino, Gennaro Del Sorbo, Stefano Duzzi, Patrizia Ferrato, Valeria Gangi Chiodo, Stefania Lazzaro, Angela Teresa Lisi, Valeria Mancini, Raniero Mazzuccato, Rossano Moracci, Carlo Maria Oliverio, Elisabetta Ortolani, Alexia Pirillo, Roberto Rovoletto, Andrea Sabbion, Tommaso Tommasi, Enrico Turrin, Matilde Vedana, Gabriele Zanon e Lucia Ziliotto.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI FDI ELEZIONI PADOVA 2017

Al primo turno delle precedenti elezioni comunali a Padova, le amministrative del 2017, Fratelli d’Italia ha sostenuto col centrodestra la candidatura di Massimo Bitonci, che è poi passato al ballottaggio, dove è stato sconfitto da Sergio Giordani, che si è ricandidato quest’anno per la conferma. Il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto 1.888 voti, totalizzando così il 2,12%, senza ottenere nessuno dei 32 seggi disponibili. In realtà, poi Fdi si è ritrovato con tre consiglieri comunali, in quanto tre eletti con la lista civica di Bitonci sono poi passati nella “scuderia” di Giorgia Meloni. Ci riferiamo a Matteo Cavatton, Enrico Turrin ed Elena Cappellini, capogruppo Fdi a Padova. Tutti e tre si sono ricandidati per le elezioni comunali 2022 di Padova, quindi aspirano almeno alla conferma, anche se comunque, come detto, l’obiettivo di Fratelli d’Italia è quello di incrementare la propria presenza.

