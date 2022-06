FdI, eletti Parma 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

FDI, I RISULTATI DI PARMA

Ci sono i risultati ufficiali delle elezioni comunali a Parma. Sono infatti state scrutinate tutte le 204 sezioni su 204 che hanno restituito un quadro completo su come siano andate queste amministrative. Tra i candidati al ruolo di sindaco è primo Michele Guerra con un netto vantaggio sul secondo: il candidato di centrosinistra ha ottenuto un 44.18% che però non gli consentirà l’elezione diretta al primo turno. Andrà al ballottaggio con Pietro Vignali del centrodestra, fermo al 21.25%. Al terzo posto Dario Costi con 13.49%. Priamo Bocchi, sostenuto da Fratelli d’Italia, ha ottenuto un quarto posto con 7.53%. Passiamo ai singoli partiti: il primo è il PD con un 24.24% dei voti pari a 15.920. Solamente un 4.14% per la Lega a sostegno di Vignali e un 2.63% per Forza Italia. Per FDI a sostegno di Bocchi la percentuale è del 7.67% con 5037 voti. (agg. Josephine Carinci)

FDI, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI PARMA 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle elezioni comunali Parma 2022, dove emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, FdI punta a recitare un ruolo da protagonista. Il partito di Giorgia Meloni corre da solo, dopo la rottura con gli altri alleati di centrodestra sul nome del candidato sindaco. Fratelli d’Italia, infatti, sostiene la candidatura di Priamo Bocchi.

Questo l’elenco dei candidati di FdI alle elezioni comunali di Parma 2022: Massimo De Matteis, Giorgio Stecconi Bortolani, Francesco Agadi, Perla Ammirato, Danilo Azzi, Nadia Belli, Sihem Ben Abdellafou detta “Ben”, Raimondo Bentivegna, Luca Bertinelli, Stefano Bortolotti, Andrea Brozzi, Marco Butteri, Alberto De Dominicis, Raffaele Di Nunzio, Gianluca Ferri, Fabio Gargioni, Ciro Inguì, Davide Labrini, Marianna Malori, Alessandra Manzella, Simona Mari, Ilaria Molinari, Nicoletta Napoli, Salih Nawfal Ahmed Mohamed, Ludovico Nesi, Arturo Pagnanelli, Luigia Pellegrino, Valeria Petrecca, Giuseppe Tramuta, Anna Maria Turni, Cristian Vallara, Marta Viappiani.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FDI NEL 2017

Alle elezioni comunali di Parma del 2017 FdI non ottenne alcun seggio in Consiglio comunale, raccogliendo poco più del 2 per cento di preferenze. Ora, forte della crescita degli ultimi cinque anni, il partito di Giorgia Meloni punta a guadagnare spazio nella città emiliana con una lista che coniuga politici locali ed esponenti della società civile. L’elenco, che comprende 12 donne e 20 uomini, è stato presentato dal candidato Bocchi con grande fiducia, anche se non sono mancate le polemiche interne al centrodestra. Come già anticipato in precedenza, FI e Lega hanno deciso di sostenere la candidatura di Pietro Vignali, ex primo cittadino arrestato durante il suo mandato. “Ci presentiamo orgogliosamente con il nostro simbolo di FdI, mentre altri fanno vanto di essere civici”, aveva evidenziato Bocchi durante la presentazione dei candidati consiglieri. Queste, invece, le parole dell’onorevole Foti: “Non è stato facile dire ‘andiamo da soli’ ma siamo convinti che non si possa pretendere che un movimento come FDI rinunci alla scelta del nome del candidato sindaco”.

