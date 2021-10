FdI, eletti Roma 2021/ Risultati Elezioni Comunali: nomi preferenze consiglieri

NOMI CONSIGLIERI ELETTI FDI, PREFERENZE E SEGGI: FDI PRIMA LISTA NEL CDX A ROMA

Con l’arrivo al ballottaggio di Enrico Michetti, in vantaggio contro lo sfidante del Pd Roberto Gualtieri, Fratelli d’Italia nei risultati delle Elezioni Comunali 2021 si conferma la prima lista nel Centrodestra: 17,92% è il dato raccolto da FdI-Meloni nella corsa per il Campidoglio, con potenziale buona “raccolta” per eletti e preferenze nel prossimo Consiglio Comunale.

Resta ovviamente tutto in bilico in quanto tutto dipenderà dai risultati del ballottaggio – fissato il 17-18 ottobre 2021 – per capire chi avrà la maggioranza in Campidoglio: se Michetti dovesse conquistare il voto al secondo turno, il primo partito per eletti in Consiglio sarà proprio FdI, davanti a Lega e Forza Italia. La lista di Giorgia Meloni guadagna terreno rispetto al 12,27% delle Comunali 2016, che fruttò 4 consiglieri comunali nella giunta uscente di Virginia Raggi. (a cura di Niccolò Magnani)

CANDIDATI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI ROMA 2021

In attesa dei risultati definitivi per gli eletti e le preferenze alle ultime Elezioni Comunali Roma 2021, la situazione vede la sfida tra la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi, il candidato Pd Roberto Gualtieri, Carlo Calenda di Azione ed Enrico Michetti per il centrodestra, dove c’è una sfida interna per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale della Capitale. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che nel 2016 corse per la guida della Capitale, appoggia Michetti in queste elezioni comunali Roma 2021.

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri di FdI a Roma alle elezioni comunali 2021, che vede come capolista Andrea De Priamo, attuale capogruppo di Fdi in Assemblea Capitolina. Ricandidati tutti i consiglieri comunali uscenti Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini. In tutto 47 i nomi in lista, di cui 16 donne. Ecco gli altri candidati a Roma di FdI: Dario Antoniozzi, Nicola Azzarito, Francesca Barbato, Gessica Bertollini, Rosario Calabrese, Marina Cannavò, Daria Cascarano, Gilberto Casciani, Giampaolo Castellani, Lidia Catena, Domenico Ceravolo, Roberto Cipolletti, Marialisa Comes, Francesco Cuomo, Giulio Dalle Molle, Naiche Di Salvo, Stefano Erbaggi, Maurizio Esposito, Marco Fantauzzi, Franco Forlenza, Daniele Funicelli, Daniele Gattanella, Fulvio Giuliano, Valerio Limido, Ugo Mainolfi, Simona Marcellini, Mariacristina Masi, Gloria Morsello, Gianni Ottaviano, Cinzia pallotta, Juli Piscedda, Ercole Pugliese, Giovanni Quarzo, Federico Rocca, Raffaella Rosati, Maurizio Rossi, Giuseppe Scicchitano, Francesco Tafuro, Tetyana Tarasenko, Ettore Thermes, Massimo Tota, Marco Visconti, Romina Vitale.

ELETTI E PREFERENZE FDI ELEZIONI 2016

In attesa di conoscere i dati e le preferenze di queste elezioni comunali Roma 2021, torniamo al 2016, quando vinse al ballottaggio Virginia Raggi con il 67,15% contro l’altro candidato sindaco Roberto Giachetti che invece ottenne il 32,85%. Arrivò terza proprio la presidente di FdI Giorgia Meloni, che ottenne il 20,62%. I seggi ottenuti furono 5: Giorgia Meloni; Fabrizio Ghera (5.463) ex assessore ai Lavori Pubblici con Alemanno e consigliere capitolino; Andrea De Priamo (3.527) consigliere capitolino dal 2008 al 2013; Maurizio Politi (3.170) ex consigliere V municipio; Francesco Figliomeni (3.070). Nella lista Con Giorgia Meloni sindaco è stata eletta invece Rachele Mussolini (657).

