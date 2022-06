FdI, lista eletti Messina 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze seggi

Le elezioni comunali 2022 a Messina vedono le operazioni di spoglio ancora in corso, con il candidato sindaco Federico Basile sempre più instradato verso la vittoria. I risultati, dunque, sono ancora parziali, anche per ciò che concerne i risultati conseguiti dai candidati della lista FdI alle comunali, dato che sin qui, malgrado siano state scrutinate 172 sezioni su 253, per quanto concerne le preferenze si dispone dei dati di appena 23 sezioni. Le statistiche sin qui disponibili, però, riferiscono che FdI ha ottenuto 5.252 preferenze, attestandosi all’8,62% dei voti e ritagliandosi il ruolo di primo partito di Messina, davanti a PD (7,21%) e Prima l’Italia-Lega (5,27%).

Per ora (ma, ribadiamo, i dati sono in fase di aggiornamento) i candidati più votati alle comunali di Messina 2022 per quanto riguarda la lista FdI sono stati Dario Carbone (90 preferenze), Gioveni Libero detto Libero detto Messina (72preferenze) e Raimondo Burrascano (67). Nelle prossime ore la composizione del Consiglio comunale.

FDI, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI MESSINA 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle Elezioni Comunali Messina 2022, dove emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, FdI si candida a essere grande protagonista della coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Maurizio Croce.

Questo l’elenco dei candidati di FdI alle elezioni comunali di Messina 2022: Allegra Natale, Arena Santi, Assenzio Sabrina, Burrascano Raimondo, Calabro Vincenzo, Campisi Mariapaola, Carbone Dario, Corrao Helga, Crispo Lorenzo, Currò Pasquale, D’Alessandro Maria Teresa, Foti Laura, Genovese Caterina, Giannetto Paola, Gioveni Libero detto Libero e detto Messina, Gullotta Nenzi detto Nancy, Lo Turco Valeria, Magali Giuseppe, Marabello Salvatore, Minniti Concetta, Montalbano Elena, Nuccio Angelica, Pagano Francesca, Pantò Giovanna detta Panto, Ragno Salvatore, Ruggeri Rossana, Ruzzo Carmelo, Tarzia Francesca, Tomarchio Mariano, Tropea Filippo, Venuti Gampiero e Verdiglione Maria.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FDI NEL 2018

Alle elezioni comunali di Messina del 2018 il Centrodestra ebbe la peggio. Il candidato Placido Bramanti venne sconfitto al ballottaggio da Cateno De Luca. FdI non riuscì a fare la differenza nella coalizione, collezionando appena il 3,11%. Un risultato che non consentì al partito di Giorgia Meloni di assicurarsi seggi in Consiglio comunale. Esponenti di spicco di Fratelli d’Italia sono arrivati a Messina nelle scorse settimane per sostenere la candidatura di Maurizio Croce. Tra i tanti volti noti, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa: “Croce è il miglior candidato a sindaco possibile, scelto dalle due forze principali del centrodestra a Messina, ovvero Fratelli d’Italia e Forza Italia. Prima è stato individuato da Forza Italia e noi abbiamo aderito perché è un’ottima candidatura. Non abbiamo capito perché non lo abbia scelto la Lega”.

