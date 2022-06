FdI, lista eletti Monza 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

FDI, I RISULTATI DI MONZA

Non si conosce ancora l’esito definitivo delle Elezioni Comunali 2022 di Monza. Il ballottaggio decreterà chi sarà il nuovo sindaco tra il candidato in vantaggio del Centrodestra, Dario Allevi, e lo sfidante del Centrosinistra Paolo Pilotto. Il primo è avanti con il 47.12% dei voti mentre il candidato del centrosinistra segue con il 40.08%. Tutto si deciderà al ballottaggio. Per quanto riguarda i singoli partiti, il più votato il Partito Democratico con il 25.70% a sostegno di Pilotto. Tra quelli a sostegno di Allevi, il primo è Forza Italia. Il partito di centrodestra ha ottenuto il 16.32% dei voti. Segue Fratelli d’Italia con un netto 12% e nel dettaglio 4994 voti. Siamo ancora in attesa di capire quanti seggi saranno assegnati ad ogni partito: tutto si deciderà dopo il ballottaggio. (agg. Josephine Carinci)

FDI, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI MONZA 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle elezioni comunali Monza 2022, dove emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, FdI di Giorgia Meloni ha l’obiettivo di guidare la coalizione di centrodestra nella riconferma di Dario Allevi alla guida della città. Tutto si deciderà al ballottaggio.

Questo l’elenco dei candidati dei FdI alle elezioni comunali di Monza 2022: Andrea Arbizzoni, Marianna Gaspero, Marco Nasi, Ilaria Adamo, Pasquale Afflitto, Matteo Alaimo, Claudio Arosio, Salvatore Barbagallo, Sabrina Blandini, Alessandro Bongiovanni, Monica Rosa Franca Bordino, Maurizio Buonfino, Maurizio Fausto Francesco Cadeo, Luisella Curti, Sabrina Di Fraia, Egidio Eritreo, Stefano Simone Galli, Rosario Gennaro, Francesca detta “Franci” Giarmoleo, Lidia Levantino, Matthias Schaiba Militello, Maria Luigia Minischetti, Renzo detto “Giordano” Monti, Elisa Morando, Elisa Musto, Marco Emanuele Monguzzi, Michela Anna Pascale, Nunzio Antonio Romano, Delfino Schiappa, Valeria Spallone, Francesco Spinelli, Cristina Talamoni.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FDI NEL 2017

Alle elezioni comunali di Monza del 2017 FdI riuscì a ottenere due consiglieri eletti con il 3,87% di preferenze: parliamo di Arbizzoni e Gaspero. Tempi lontani, considerando la crescita a livello nazionale del partito di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia, stando ai sondaggi, è la prima forza del centrodestra e il sogno è quello di diventare primo partito anche alle comunali brianzole. “Siamo la vera novità del secolo”, ha spiegato il capogruppo di FdI alla Camer Francesco Lollobrigida nel presentare la truppa dei candidati alle amministrative di Monza: “Cresciamo non perché siamo all’opposizione, ma perché abbiamo una leader capace e non siamo imbrigliati in logiche di chi guarda al passato”. Grande fiducia per la rielezione di Allevi, che nel corso degli ultimi cinque anni, secondo FdI, ha permesso alla città di “avere una centralità nazionale”. Grandi aspettative per i consiglieri candidati, ha rimarcato Daniela Santanchè: “La lista è fortissima. Allevi è un grande sindaco. La città non ha bisogno di discontinuità, ma di recuperare i due anni persi per il Covid a causa delle politiche nefaste del governo e delle maledette chiusure”.

