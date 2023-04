Federica Andreani eliminata al quinto serale Amici 2023?/La bocciatura che non sfugge

Amici 2023 di Maria De Filippi, Federica Andreani finisce a rischio eliminazione al ballottaggio: che succede alla quinta puntata serale?

Federica Andreani é la preannunciata eliminata al quinto serale di Amici 2023? É il punto di domanda che si formula l’occhio pubblico nelle ore che precedono la quinta puntata serale del talent show di Maria De Filippi, prevista per il 15 aprile 2023, di cui intanto giungono in rete le anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV. Secondo lo spoiler la cantante e allieva di Arisa finisce a rischio eliminazione al termine della terza tra le tre manche di sfida previste al quinto serale di Amici 2023 e insieme a Cricca e Ramon Agnelli si rivelano i papabili candidati all’uscita di scena dallo show dei talenti ballerini e cantanti.

A renderla una tra i nominati per il rischio eliminazione sono le nomination dei CuccaLo, squadra che batte il team di appartenenza TodArisa al termine della terza manche, unitamente alle votazioni espresse dai giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi che non la salvano. Al ballottaggio provvisorio dei tre allievi a rischio, i giudici salvano Cricca, mentre Federica insieme a Ramon si confermano al ballottaggio ad eliminazione definitiva. Chi la spunterà resta al momento un punto di domanda. Ma un particolare potrebbe preludere come indicatore da pronostico all’eliminazione di Federica Andreani, al quinto serale di Amici 2023.

Si tratta del rifiuto al guanto di sfida pensato da Lorella Cuccarini, di cui la cantante si é resa protagonista insieme al compagno di squadra Wax nella settimana di preparazione per il quinto serale di Amici 2023. La prova avrebbe chiamato gli allievi di Lorella Cuccarini, Cricca e Angelina Mango a sfidare gli allievi Wax e Federica Andreani nell’esibizione di una cover sulle note di Against all odds di Mariah Carey e Westlife. A primo acchito Federica Andreani si dichiarava certa di poter portare a casa la cover in duetto con Wax, ma al rifiuto categorico del cantautore -secondo cui il guanto sarebbe iniquo in quanto a favore degli avversari e penalizzante per la squadra- la cantante faceva eco a quest’ultimo, bocciando l’ok iniziale alla sfida con un clamoroso dietrofront. E il passo indietro di Federica Andreani potrebbe costare caro alla cantante, nel momento del verdetto del ballottaggio ad eliminazione del quinto serale.

L’insicurezza di Federica Andreani provoca l’eliminazione ai danni dei TodArisa?

Quando, nella messa in onda prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, i giudici potrebbero decidere di eliminare Federica per l’insicurezza palesata nelle scelte del team di appartenenza. Il che potrebbe denotare una immaturità artistica della giovane al cospetto di Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi. Tanto da decretare Federica Andreani come nuova eliminata di Amici 2023.

“Non sarei in grado di fare degli avuti cosí”, dichiarava Federica al confronto con Wax per la decisione sul guanto, per poi ritrattare ” ma lo possiamo fare”. E l’insegnante del duo di allievi, Arisa, poi, tentava invano di evitare il rifiuto del guanto, aggiungendosi al confronto del team via contatto telefonico: “Potremmo proporre una versione originale, una maniera alternativa che sarebbe la vostra versione”.

