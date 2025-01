Federica Apicella è la seconda moglie del comico napoletano Biagio Izzo. L’attore la incontrò sul set, quando era ancora sposato con la prima moglie, dalla quale ebbe i primi figli, Valeria e Alessia. Con Federica, sposata nell’agosto del 2008 a Napoli, Biagio è diventato padre di altri due figli, Raffaele e Martina, dando vita a quella che oggi è una grande famiglia allargata. Ma chi è e cosa sappiamo sul conto della compagna di Biagio Izzo?

In passato Federica ha lavorato come modella, dedicandosi poi alla recitazione: nel corso degli anni ha fatto parte di diversi cast, tra cui quello di “Crossing” e di serie televisive come “Medicina Generale 2” e “Un posto al sole d’estate”. Oggi Federica e Biagio hanno superato da un pezzo i quindici anni di matrimonio e tra i due le cose procedono al meglio. Curiose, come accennavamo, le modalità del primo incontro, ma si sa che l’amore bussa all’improvviso quando meno ce lo si aspetta.

Biagio Izzo, l’amore per Federica Apicella: diventò sua moglie dopo che…

Dunque, Biagio Izzo conobbe la sua futura moglie quando quest’ultima si presentò per sostenere un provino per Tele Garibaldi. Il destino decise che sarebbe stato il comico a scegliere la persona da introdurre nel cast e la sua attenzione fu subito rivolta a Federica, che lo conquistò con il suo talento e il suo fascino. Non a caso, il primo incontrò si rivelò splendido per entrambi, sia professionalmente che sentimentalmente parlando.

Da quel giorno infatti Biagio Izzo e Federica Apicella non si sono mai lasciati e negli anni, oltre a coronare il loro amore con il matrimonio e due splendidi figli, sono diventati una coppia molto affiatata. De loro privato tuttavia non si sa molto altro, perché entrambi tengano al riparo dal gossip la propria storia d’amore.