Oggi Biagio Izzo è un attore famoso non solo nella sua splendida Napoli, ma anche in tutto il resto di Italia. Con la sua comicità ha saputo conquistarsi la simpatia del pubblico nostrano, tra gag, battute pungenti ed un savoir faire in pieno stile partenopeo. Eppure, il passato di Biagio Izzo non è stato facile. L’attore ha dovuto compiere la classica gavetta prima di arrivare ai livelli attuali, prendendosi diverse porte in faccia e masticando amaro per alcune scelte.

Oggi, riguardandosi indietro, l’attore napoletano fa mea culpa per aver tralasciato la famiglia. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo ricorda diversi momenti della sua vita privata, in cui il lavoro ha preso il sopravvento. “Ho delle mancanze, non causate dalla scarsità d’affetto. Io amo tantissimo i miei quattro figli, loro sono la mia vita. Purtroppo il lavoro mi porta spesso lontano da casa”, ha ammesso.

Biagio Izzo e il rimpianto più grande: “Lasciai la comunione di mia figlia Alessia per andare a lavoro”

In un’altra occasione, Biagio Izzo aveva raccontato di essersi perso la comunione di sua figlia Alessia, nata dal precedente matrimonio con l’ex moglie Teresa. Quel giorno l’attore partenopeo andò incontro ad una scelta che non fatica a definire “terribile”, dato che venne sostanzialmente messo in croce all’evento a cui si era presentato.

“Andai via dalla comunione per lavorare. E ancora oggi mi maledico per quella scelta, fu terribile. Presi uno schiaffo e dissi ‘non mi meritate, per venire qui non sono stato alla comunione di mia figlia’. Ma quella cosa mi è stata utile perché capii che fare”. All’epoca, infatti, Biagio Izzo faceva parte del duo Bibì e Coco; decise di prendere un’altra strada e rivedere, almeno in parte, le sue priorità.

