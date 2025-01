Tutti conoscono Biagio Izzo per per il suo talento di attore, comico e cabarettista in grado di far divertire e coinvolgere tutto il pubblico. In pochi sono a conoscenza che Biagio Izzo è anche papà di quattro splendidi figli nati da due matrimoni. Valeria e Alessia sono le figlie nata dal primo matrimonio, mentre Raffaele e Martina sono i figli nati dal secondo matrimonio con la moglie Federica Apicella. Un grande amore quello nato tra l’attore e Federica Apicella che si sono sposati nell’agosto del 2008 nella splendida città di Napoli dove sono entrambi nati. La seconda moglie di Fabio Izzo è nata a Napoli e in città è conosciuta essendo la figlia di un parrucchiere molto famoso della zona.

In passato Federica Apicella si è fatta conoscere anche come modella prima di lanciarsi in una carriera d’attrice che l’ha portata a lavorare tra cinema e tv. Tra i suoi lavori segnaliamo: il cortometraggio “Crossing”, ma anche serie tv “Medicina Generale 2” e “Un posto al sole d’estate”.

Federica Apicella e Biagio Izzo: il primo incontro a Tele Garibaldi

Come è nato l’amore tra Federica Apicella e Biagio Izzo? Tutto è iniziato quando l’attrice si è presentata ad un provino per Tele Garibaldi, una tv locale campana. L’attore e comico, infatti, era alla ricerca di un volto nuovo da far entrare nel seguitissimo programma televisivo e rimane piacevolmente colpito dalla bellezza e dal talento di Federica. Un incontro che lascia il segno, visto che dopo quel provino i due, nonostante fossero anche impegnati in altre relazioni, non si sono persi di vista.

Anzi alcuni mesi dopo, una volta terminate le rispettive storie d’amore, Federica e Biagio hanno deciso di vivere liberamente il proprio amore celebrandolo anche con il matrimonio. Proprio l’attore e comico parlando della moglie ha detto: “è meravigliosa, è il perno sul quale ruota la mia famiglia”.