Federica Aversano, Uomini e Donne/ Esterna con Federico e Stefano, ma…

Il percorso di Federica Aversano sul trono di Uomini e donne si sta rivelando più complicato del previsto. Tra i tanti corteggiatori, quello che ha conquistato maggiormente le attenzioni della tronista è sicuramente Federico che, nelle scorse puntate del programma di Maria De Filippi, infastidita da alcuni atteggiamenti di Federica, ha espresso anche la volontà di autoeliminarsi. Federica, però, è riuscita a trattenerlo e, nella puntata in onda oggi, stando alle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni e, salvo colpi di scena, avrà un confronto proprio con lui.

Oltre ad aver portato in esterna proprio Federico, la Aversano ha deciso di uscire anche un nuovo corteggiatore, Stefano. Come saranno andare le due esterne? La Aversano sarà riuscita a lasciarsi andare soprattutto con Federico?

La crisi di Federica Aversano

Federica Aversano non sta vivendo nel migliore dei modi il percorso sul trono di Uomini e Donne. La tronista, di fronte alle critiche di Armando Incarnato, si è anche lasciata andare ad un amaro sfogo non trattenendo le lacrime. “Io non capisco il percorso di Federica. Mi sembrano uscite tanto per… Non ti capisco. Non ti possono piacere tutti, non puoi andare avanti con l’idea “non lo conosco, potrebbe andare bene”. Non dici di no, non dici di sì. Allora poi Federico ha ragione… Mi sembra che fai cose tanto per, anche con Giuseppe, per me già sapevi che non ti piaceva”, le ha detto Armando.

Tra le lacrime, Federica si è sfogata così: “Io mi sento avvilita, sto facendo fatica. In questi giorni questo punto mi sta facendo pensare, sono in difficoltà. Anche vedere i ragazzi con i primi baci, le prime emozioni… Io non riesco. Mi sto facendo tante domande, anche io non sto capendo il mio percorso e mi chiedo se sto sbagliando. Le persone mi vedono forte, io invece vado capita: tutto quello che cerco è questo”.

