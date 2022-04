Federica Aversano Vs Matteo e Valeria dopo Uomini e Donne/ “Immaturi! Ci è cascato…”

Parole amare e deluse quelle di Federica Aversano, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non scelta di Matteo Ranieri. A lei il tronista ha preferito la rivale Valeria Cardone, decisione che Federica ha commentato attraverso le pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine: “Si capivano molto perché secondo me – è una mia opinione, non un giudizio – sono entrambi immaturi”, ha ammesso la donna, senza nascondere il tono critico.

Parole ancora più critiche sono però quelle che Federica ha avuto per Valeria: “Lei sinceramente la vedo poco autentica, a mio avviso non è emerso nulla di quello che è veramente, se non frasi fatte e lettere che mi sembrano copiate. – ha rivelato l’ex corteggiatrice, accusando ancora l’ex rivale – Penso se la sia studiata e lui ci sia cascato. Ci sta, Matteo mi sembra piccino, forse deve crescere e capire meglio le persone che gli stanno intorno e chi gli vuole bene davvero”.

Nel corso dell’intervista, Federica Aversano ha parlato anche di Alessandro Vicinanza, il cavaliere che stava frequentando Ida Platano e che si era poi detto interessato a lei. “Non voglio più vedere un ragazzo da qui a ottant’anni! (Sorride). – Poi con tono serio ha spiegato – Già per me è stato difficile aprirmi con Matteo. Alessandro… abbiamo scambiato qualche parola, è un bell’uomo, alla mano, però non riesco a rimettermi in un’altra situazione, le cose che ho provato per Matteo erano vere. Al momento non è cambiato niente in me dalla scorsa settimana. Non sono pronta e mi sento ancora più diffidente”.

