Federica Calemme/ “Basciano? Permaloso ed eccessivo! Con Sophie litigio inutile”

Federica Calemme e il riavvicinamento a Gianmaria Antinolfi

La giovane modella Federica Calemme, anche questa settimana si ritrova protagonista del televoto del Grande Fratello Vip. La puntata in arrivo non sarà tuttavia eliminatoria, ma stasera scopriremo attraverso le percentuali del televoto qual è il livello di gradimento rispetto alla ragazza, tra gli ultimi ingressi nella Casa di Cinecittà. Nel frattempo, dopo le scoperte dell’ultima settimana, l’ex professoressa de L’Eredità si è riavvicinata sempre di più a Gianmaria Antinolfi.

Se nelle passate settimane Federica aveva deciso di mettere un punto definitivo alla sua conoscenza con l’imprenditore napoletano per via della frequentazione in corso con un’altra persona fuori dalla Casa, in seguito alle rivelazioni della migliore amica secondo le quali il misterioso uomo sarebbe già tra le braccia di un’altra, la Calemme ha fatto un passo indietro tentando un nuovo riavvicinamento ad Antinolfi che nel frattempo aveva spiegato di non voler essere la seconda scelta di nessuno. Come andrà a finire tra i due?

Il parere su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Ad incuriosire Federica Calemme nelle ultime ore sarebbe però un’altra frequentazione interna alla Casa del GF Vip, ovvero quella che vede protagonisti, tra alti e bassi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La modella, chiacchierando con Jessica Selassié in giardino, ha espresso il suo punto di vista sul recente litigio che ha coinvolto i due ex volti di Uomini e Donne: “Si devono chiarire, devono parlare e si deve mettere tutto su una bilancia”, ha commentato.

Basciano si sentirebbe sminuito da Sophie: “Allora è permalosissimo! Non gli si può dire niente, è un problema suo”, ha commentato Federica, criticando tra le righe il comportamento del ragazzo. Se Jessica tende ad accusare Sophie, la Calemme si è rivelata più critica nei confronti di Basciano: “Anche lui è eccessivo!”. Critica che ha poi rivolto direttamente ad Alessandro che si è aggiunto alla conversazione: “Se hai delle ragioni poi passi dalla parte del torto!”, lo ha rimproverato la modella, consigliando al giovane di confrontarsi con Sophie. “Ieri è stato un litigio inutile”, ha ribadito Federica.

