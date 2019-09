Federica Calemme, chi è/ Foto, dopo aver incantato Paolo Bonolis debutta all’Eredità

Da Casalnuovo di Napoli con furore, Federica Calemme si prepara a portare sul piccolo schermo della Rai tutta la sua solarità vulcanica. La 23enne con un passato a Miss Italia sarà una delle nuove Professoresse di Flavio Insinna. Il pubblico italiano non dovrà attendere molto prima di poterla vedere all’opera, visto che L’Eredità debutta con la sua nuova edizione nel preserale di Rai 1 di oggi, mercoledì 25 settembre 2019. Dopo aver vinto la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni, Federica ha scelto di affiancare alla sua carriera come fotomodella anche quella nel mondo dello spettacolo. Un giro di boa piuttosto evidente, visto che l’indossatrice ha capito quale fosse la sua strada solo dopo aver conseguito il diploma linguistico. La moda però ha usato il suo forte richiamo per attirarla a sè e la Calemme non ha potuto che rispondere. Inizia così un periodo intenso fatto di tanti appuntamenti e visibilità, che la spingeranno a dividersi fra la Campania e Roma. La modella infatti ci tiene a sottolineare sul profilo Instagram di essere sia di Napoli che della Capitale. Non le pesa spostarsi così spesso, tanto che a tre giorni dal debutto nel programma di Insinna la troviamo nella sua amata città, con maglietta bianca, stivaletti scuri e gonna super corta. Clicca qui per guardare la foto di Federica Calemme.

Federica Calemmme, L’Eredità: una vera femme fatale

Una vera femme fatale Federica Calemmme, dai colori scuri e quella pelle ambrata da urlo. La nuova Professoressa farà di certo sognare tanti spettatori, ma attenzione: è fidanzata da tempo. Lo dimostra anche quel bacio che lei e Mario Agliata si scambiano in una delle ultime Storie, fra passionale e affettuoso. Impossibile non notare il feeling fra loro, anche se il fidanzato di Federica appare poco spesso nei suoi post quotidiani. Per non dire proprio mai. Magari è più facile trovare qualche foto di coppia sul profilo Instagram di lui, un professionista della musica. Innamoratissimi, da almeno quattro anni. Il loro rapporto però non è sempre andato a gonfie vele, anche se come rivela Donna Glamour, non ha nulla a che vedere con una crisi di coppia. Durante l’attacco terroristico alla Rambla, Federica e Mario si trovavano proprio a Barcellona e per poco non sono stati travolti dal fiume di persone in fuga. Dal punto di vista lavorativo invece sappiamo che la Calemme non è proprio inesperta di telecamere. Forse qualcuno dei telespettatori più attenti l’avrà notata a Ciao Darwin 8, durante la puntata Belli Vs Brutti. Con il numero 4, la modella si è fatta notare da diversi fan che hanno subito immortalato lo schermo con uno scatto. I più lussuriosi però la ricorderanno forse per il Defilè, quando Federica ha fatto la sua camminata più sensuale, indossando gonna trasparente con ricami neri, giacchetto annodato sopra l’ombelico e cappello colorato. “Indubbiamente sfrontata. Una bellezza altezzosa”, ha detto Paolo Bonolis in quell’occasione.

L’attesa di un selfie





© RIPRODUZIONE RISERVATA