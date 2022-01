Federica Calemme, crollo al GF Vip/ “Mi manca mia sorella, quando era incinta…”

Nelle ultime ore, Federica Calemme ha avuto un primo duro crollo da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. La giovane modella napoletana si è ritrovata a sfogarsi in sauna con Jessica Selassié e Sophie Codegoni. Se la prima è rimasta in silenzio davanti al suo sfogo in lacrime, la seconda è intervenuta cercando di rassicurare la coinquinquilina e commentando: “non hai un carattere di merd*, sei un po’ diffidente, hai i tuoi tempi, hai le tue fragilità…”.

Il motivo per il quale Federica avrebbe avuto un momento di grande difficoltà sarebbe legato al pensiero della sua famiglia ed a quello che avrebbero potuto pensare del suo percorso all’interno della spiatissima Casa di Cinecittà: “No, poi stavo pensando pure a mamma, mio padre… pensavo a mia sorella”, ha aggiunto Federica. A Sophie ha infatti ammesso di sentire molto la sua mancanza. Sebbene sia entrata di recente a differenze di altri inquilini, anche per la Calemme la permanenza nella spiatissima dimora ha dato modo di pensare alle persone importanti che ha lasciato fuori.

Federica Calemme e la grande mancanza della sorella

Il pensiero di Federica Calemme nelle ultime ore è andato in modo particolare alla sorella, nei confronti della quale a quanto pare avrebbe alcuni rimorsi per via del suo atteggiamento molto riservato. “Mi dispiace di non essere la sorella che magari voleva”, ha ammesso tra le lacrime nel corso del suo ultimo sfogo.

La ragazza ha ammesso alcune sue mancanze ed ha anche dimostrato di sapere perfettamente quali sono i limiti del suo carattere, confidando a Sophie e Jessica: “Sono sempre stata molto distaccata, io vivo con loro ma è come se non stessi con loro”. Quindi la mente è tornata ad un momento particolarmente delicato della vita della sorella, ovvero la sua gravidanza: “Stavo pensando pure a quando lei è rimasta incinta, se le avrò accarezzato il pancione 3-4 volte è pure assai…”, ha confidato tra le lacrime. Chissà se proprio la sorella interverrà nel corso della nuova puntata per rassicurare Federica e spronarla ad aprirsi maggiormente e ad essere totalmente se stessa nel corso di questa esperienza. Clicca qui per il video

