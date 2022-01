Soleil Sorge a Jessica Selassié “Non sco*i né bevi, che fai?”/ Video, lei ‘gelata’…

Soleil Sorge sa sempre come far parlare di sé. Il più delle volte, però, per bufere che fa scoppiare senza rendersene conto. Questo è quanto accaduto nelle ultime ore, per delle battute che l’influencer ha rivolto a Jessica Selassié all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. La principessa è apparsa visibilmente imbarazzata, ma non ha saputo rispondere a tono alla coinquilina che invece è scoppiata a ridere con Alessandro Basciano, quell’amico a cui Jessica Selassié si confida ma che poi non la difende quando vengono fatte appunto tali battute.

A cosa ci riferiamo? Ieri sera Soleil si è trovata in cucina a chiacchierare con Jessica, Alessandro e Delia Duran. Ad un certo punto Delia ha chiesto a Jessica perché non bevesse e lei ha risposto di essere astemia. Allora Soleil ha esclamato: “Non sco*i, non bevi…“. Alessandro si è subito e ha terminato: “Che ca*zo fai nella vita?“. Tutti sono scoppiati a ridere, invece Jessica ha solo sorriso, ma senza nascondere l’imbarazzo per quelle parole.

Soleil Sorge deride Jessica Selassié, i social insorgono

“Hai anche la mamma che cucina a casa. Come passi le tue giornate?“, ha incalzato Soleil Sorge. “Sapessi…“, si è limitata a rispondere Jessica Selassié, evidentemente sperando che il discorso terminasse e si virasse su un altro argomento. Invece l’influencer ha proseguito: “Non ti trucchi, non ti fai i capelli. Passeggi per il centro? Guardi programmi di cucina?“. E lei ha risposto ironicamente: “Dormo… No, non è vero. Programmi di cucina? Brava, anche“.

Ma le parole di Soleil Sorge non sono passate inosservate, anzi molti sui social hanno criticato duramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. D’altra parte, qualcuno ha fatto notare che anche Barù avrebbe fatto battute simili su Jessica Selassié, che evidentemente non hanno fatto scoppiare alcun polverone. Inoltre, nelle ultime ore le due concorrenti si sono riavvicinate, ritrovandosi spesso in cucina a chiacchierare. Ma ovviamente non è detto che quelle parole non abbiano comunque ferito Jessica Selassié.

Lo schifo in un video.

Come se nella vita contasse solo questo.

Jessica totalmente a disagio, tranquilla Jess non è una cosa anormale come vogliono far credere! #jessvip #jeru #gfvip pic.twitter.com/kzYe7z9QEG — intollerabile (@rinaldella) January 22, 2022





