Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, futuro insieme?/ La promessa di lui “Già manchi… a lunedì!”

Federica Calemme non è riuscita a vincere la sfida al televoto contro Barù e Nathaly Caldonazzo. La gieffina napoletana è stata l’eliminata della 38esima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Un’eliminazione che ha lasciato l’amaro in bocca a Gianmaria Antinolfi che avrebbe voluto vivere gli ultimi giorni di permanenza nella casa insieme a Federica con cui il rapporto, negli ultimi giorni, sembrava giunto ad un punto di svolta come dimostra il biglietto che Gianmaria ha lasciato a Federica prima di salutarla.

Jessica Selassiè piange per Gianmaria Antinolfi al GF Vip/ "Mi mancherai tanto..."

A rendere noto tutto è stata la stessa Calemme che, dopo aver varcato definitivamente la porta rossa e aver preso nuovamente possesso del proprio telefono, ha condiviso la prima storia su Instagram pubblicando il messaggio che le ha scritto lo stesso Gianmaria. “Già manchi… a lunedì! Grazie di tutto”.

Gianmaria Antinolfi come Alex Belli?/ "Amore libero? Sono stato con una persona..."

Gianmaria Antinolfi verso l’abbandono del Grande Fratello Vip e i progetti con Federica Calemme

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme non dovranno aspettare molto prima di rivedersi. Come ha spiegato Alfonso Signorini durante la 38esima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Gianmaria sta pensando di abbandonare il reality per non compremettere la propria posizione lavorativa. Nel corso della puntata di lunedì 31 gennaio, il manager napoletano annuncerà la propria scelta. Tuttavia, come riporta Biccy, pare che abbia le idee chiare sul suo rapporto con Federica.

“Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato. Però il week end me lo prendo, andrò a Parigi con Federica. Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in finale. Ho moltissimo lavoro, dovrò stare a Milano, non avrò tempo di tornare a Roma per le puntate”, ha detto durante la notte a Manila Nazzaro.

Federica Calemme eliminata, bacio d'addio con Gianmaria Antinolfi?/ "Mancherai tanto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA