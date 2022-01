Gianmaria Antinolfi come Alex Belli?/ “Amore libero? Sono stato con una persona…”

Gianmaria Antinolfi, dopo aver sentito parlare di “amore libero” da Delia Duran e Alex Belli, si lascia andare ad una confidenza sul suo passato sentimentale. Come riporta Biccy, il manager napoletano ha ammesso di aver avuto, in passato, una relazione con una persona che era molto libera e di aver condiviso con lei tale concetto. “Non ti dico di no, perché dopotutto nella mia vita ho fatto molte esperienza“, ha ammesso Gianmaria.

“Sono stato con una persona che era molto libera e che condividevamo, ma era tipo ‘condividiamo, ok, condividiamo’. Lei era fatta così, ma ognuno è fatto a modo suo“, ha aggiunto, come riporta Biccy, ancora Antinolfi che, nella casa del Grande Fratello Vip ha condiviso gli ultimi giorni con Federica Calemme con cui ha intenzione di portare avanti la frequentazione.

Il passato sentimentale di Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 con l’appellattivo di “playboy”. Sono diverse le donne del mondo dello spettacolo con cui ha avuto una frequentazione. Oltre a Soleil Sorge con cui sta ancora condividendo l’avventura nella casa di Cinecittà, in passato, è stato avvistato in compagnia di Dayane Mello e Belen Rodriguez. Tutte donne bellissime così come sono bellissime le ragazze della casa a cui si è avvicinato.

Dopo aver provato a conquistare il cuore di Sophie Codegoni, l’ingresso di Federica Calemme ha fatto perdere la testa a Gianmaria che l’ha corteggiata sin dai primi giorni. Nella casa, però, Antinolfi ha instaurato anche dei fortissimi legami d’amicizia con alcune donne, in particolare con Lulù Selassiè, Manila Nazzaro e Jessica Selassiè.

