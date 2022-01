Federica Calemme, sfogo con Gianmaria Antinolfi/ “Sono poco interessante. Signorini…”

Federica Calemme si lascia andare ad uno sfogo con Gianmaria Antinolfi. La gieffina napoletana, entrata in corsa nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ha legato in modo particolare con Gianmaria Antinolfi il quale non ha mai nascosto il proprio interesse nei suoi confronti. Al televoto con Nathaly Caldonazzo e Barù, Federica è convinta di essere la candidata principale all’eliminazione. La gieffina, infatti, è sicura di non essere particolarmente interessante per il reality e a Gianmaria svela l’impressione che ha avuto nel corso delle ultime puntate con Signorini.

Gianmaria, in particolare, le ha fatto notare che, venersì prossimo, nel corso della prossima puntata, potrebbe ricevere una sorpresa. La Calemme, però, non è assolutamente convinta che ciò avvenga. “Ma no, Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante… Anzi, l’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato. E’ stato veramente un piacere passare qui del tempo con lui… A trovarne persone così!”, ha detto Federica.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: futuro insieme?

Federica Calemme, in attesa di scoprire l’esito del televoto, si sta godendo il tempo nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver più volte ribadito di non voler dormire con un uomo, mentre chiacchierava con Gianmaria Antinolfi, si è addormentata nel suo letto dove è rimasta tutta la notte. Un gesto che ha fatto avvicinare ulteriormente i due concorrenti che si stanno godendo quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni nella casa.

Gianmaria, infatti, ha più volte dichiarato di dover abbandonare il reality per tornare a lavoro. Un’ipotesi che sta diventando reale e che potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. Cosa accadrà, dunque, tra Federica e Gianmaria? La loro conoscenza continuerà anche fuori dalla casa? L’intenzione di entrambi sembrerebbe quella.

