Grande Fratello Vip 2021, pagelle 37a puntata/ Manuel lascia e “vince”, Alex Belli cacciato, Barù nel mirino

Pagelle Grande Fratello Vip 2021 73a puntata: Delia Duran-Alex Belli-Soleil Sorge non convincono

Si è conclusa la 37esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 che si è conclusa anche questa settimana tra scontri, triangoli amorosi, addii e emozioni forti dati dall’abbandono del reality da Manuel Bortuzzo e dal tenero incontro del concorrente con la sua famiglia. Alfonso Signorini ha preteso come sempre ordine all’interno dello studio e in casa e questa sera ha, non troppo, gentilmente invitato Alex Belli a lasciare lo studio piuttosto che sovrastare la sua voce piuttosto che intervenire sempre per far comprendere a Delia Duran le sue motivazioni. La concorrente, da parte sua, ha rifiutato l’anello fattole arrivare dall’attore e dopo aver fatto pace con Soleil Sorge in serata le due hanno avuto l’ennesima discussione che ha subito messo a repentaglio il rapporto tra le due (Voto 5). Soleil Sorge questa sera ha voluto tirarsi fuori dalla storia con Alex Belli ammettendo pubblicamente di non voler più far parte delle discussioni della coppia, sarà davvero finita? (Voto 6).

Una puntata difficile anche per Lulù Selassié che questa sera ha dovuto salutare momentaneamente Manuel Bortuzzo che, a seguito di alcune difficoltà, ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2021 (Voto 7). Jessica Selassié invece è ancora alla ricerca dell’amore all’interno della casa e questa sera ha scagliato qualche frecciatina a Barù durante le nomination, il concorrente prenderà il coraggio nei prossimi giorni? (Voto 6.5). Il preferito del pubblico di questa sera è stato Kabir Bedi che fin dal suo ingresso è stato subito apprezzato sia dai concorrenti per le sue perle di saggezza e i consigli in amore (Voto 7).

Anche in questa puntata non sono mancate le proteste delle concorrenti donne per il posto che gode di una buona luce per le telecamere da parte delle donne della casa, dopo la discussione della scorsa settimana Nathaly Caldonazzo ha scelto di sedersi accanto a Soleil Sorge sul divano (Voto 7), mentre Miriana Trevisan ha preferito evitare inutili discussioni con l’influencer ed è rimasta al suo solito posto al lato del sofà (Voto 7). Nonostante le tensioni di questa puntata Giucas Casella ha cercato con il suo solito modo di fare di portare un po’ di leggerezza all’interno del reality cercando di spiegare il triangolo Belli-Sorge-Duran a Kabir Bedi (Voto 7).

Davide Silvestri questa sera ha raccontato molto di sé e della sua storia personale che si è conclusa con un dolce incontro con suo papà Andrea, l’incontro ha messo in luce la situazione di molte famiglie che lottano, nonostante tutte le difficoltà (Voto 7). Nota di merito per Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che per una sera hanno messo da parte le diatribe per regalare preziosi consigli a tutti i concorrenti della casa (Voto 7). I nominati a rischio eliminazione di questa puntata sono: Nathaly Caldonazzo, Barù e Federica Calemme.



