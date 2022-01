Gianmaria Antinolfi in crisi con Federica Calemme/ I consigli di Alessandro Basciano

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme nuovamente in crisi al Grande Fratello Vip 2021? Il manager napoletano sta pensando seriamente di abbandonare il reality per tornare a lavoro. La data fatidica dovrebbe essere la fine di gennaio, ma tra i concorrenti ci sono molti dubbi su ciò che farà effettivamente Gianmaria. Quest’ultimo, per ora, non ha ancora preso una decisione ufficiale, ma non nasconde che sta vivendo un momento particolare. Complice l’abbandono di Manuel Bortuzzo con cui aveva legato molto e il rapporto con Federica Calemme che continua tra alti e bassi, Gianmaria ha vissuto delle ore di malinconia.

Ad ascoltare lo sfogo del manager è stato Alessandro Basciano che, dopo l’uscita prima di Aldo Montano e poi di Manuel Bortuzzo, è diventato il confidente ufficiale di Gianmaria. Quest’ultimo ha ammesso di non essere totalmente felice del rapporto che ha con Federica chiedendo così alcuni consigli all’ex tentatore che, dopo averlo ascoltato, l’ha spronato a non arrendersi.

Gianmaria Antinolfi chiude con Federica Calemme?

Gianmaria Antinolfi vorrebbe portare ad un livello successivo il rapporto con Federica Calemme la quale, invece, preferisce non andare oltre evitando anche di dormire con lui. Un atteggiamento che sta mandando in crisi il napoletano che, ad Alessandro Basciano, ha confessato di cominciare ad avere numerosi dubbi sull’interesse di Federica. “Non riesco a capire se è bloccata dal contesto”, ammette Gianmaria. “Non cedere”, è il consiglio dell’ex tentatore che lo esorta a non buttare la spugna.

Federica, da parte sua, preferisce non sbilanciarsi essendo in nomination. Venerdì prossimo, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Federica potrebbe essere eliminata essendo al televoto con Nathaly Caldonazzo e Barù. Gianmaria, tuttavia, ha più volte ribadito l’intenzione di conoscerla anche fuori. Riuscirà ad abbattere il muro della Calemme?

