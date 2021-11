Federica Cangiano, Il Collegio 6/ Criticata suoi social per il suo accento..

Federica Cangiano: sola senza Gaia e Davide

Federica Cangiano è una studentessa de “Il Collegio 6”, nata a Napoli nel 2007. Si è mostrata sin da subito per quello che è: una ragazzina, adolescente, che non ha paura di mettersi in mostra e che può ottenere ciò che vuole quando vuole. Ha sempre detto che a scuola, a livello didattico, non è mai andata troppo male. Il vero problema, per lei, è rappresentato dal comportamento perché non sempre riesce a essere silenziosa e se c’è qualcosa che non va sente l’esigenza di farlo sapere.

Questa sua caratteristica si ripercuote anche ne “Il Collegio”, luogo in cui spesso fa confusione e non riesce a star tranquilla. Nei momenti di disordine collettivo, infatti, lei è sempre in prima linea! Nell’ultima puntata Federica ha dovuto salutare Gaia e Davide: “Mi dispiace solo per Federica che in una settimana ha perso due amici speciali: Gaia che le fa da mamma e Davide il suo compagno di banco”, ha commentato un fan della ragazza.

Federica Cangiano: . a Il Collegio 6

Federica Cangiano è molto legata alla sua famiglia e la sua sfida più grande è proprio quella di restare lontana per un po’ di tempo dalla sua città e dai suoi cari. In ogni caso, i social e i telespettatori si dividono perfettamente tra chi la ama e chi non sopporta i suoi modi di fare e il suo accento partenopeo: “Federica non capisce la spiegazione di scienze io invece non capisco lei ogni volta che parla come la mettiamo?” e “I sottotitoli per quando parla Federica”, hanno scritto due utenti su Twitter. Lei, di contro, ha risposto dicendo che è sempre giusto parlare in italiano, ma che l’Italia è conosciuta proprio per la sua vastità di accenti e dialetti e che lei non maschererà la sua persona solo per piacere agli altri.

