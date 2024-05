Il Collegio, il prof Andrea Maggi ricorda Dimitri Iannone/ “L’idea che tu sia morto mi strugge”

Il professor Andrea Maggi, diventato famoso per la sua partecipazione al docu-reality “Il Collegio”, ha pubblicato una lettera sui social network per ricordare Dimitri Iannone, lo studente morto che aveva partecipato alla prima edizione del programma e che è morto nelle scorse ore a causa di un incidente stradale in provincia di Caserta. Il ragazzo aveva soltanto 24 anni.

Lo scrittore e docente di italiano e latino ha voluto ricordare proprio i momenti trascorsi insieme a Dimitri Iannone nel 2017, quando il format arrivò per la prima volta su Rai 2, stupendo non poco i telespettatori. “Dopo avere appreso la notizia, non ho potuto fare altro che andare a riguardarmi il video del falò che abbiamo fatto nella prima edizione. Lo ricordi? Vi dissi che la vita non va vissuta superficialmente ma andando in profondità per esplorare i meandri più bui, perché è lì che troviamo noi stessi. So che ascoltasti quelle parole e che ti colpirono”, ha scritto.

La lettera del prof Andrea Maggi per la morte di Dimitri Iannone

Il professor Andrea Maggi, nel parlare di quanto accaduto a Dimitri Iannone, studente della prima edizione de “Il Collegio”, ha voluto ribadire come ognuno dei ragazzi che ha avuto al suo fianco nel programma gli sia rimasto nel cuore. “L’idea che adesso tu non ci sia più mi distrugge. Non oso immaginare il dolore dei tuoi compagni di collegio, né tantomeno quello dei tuoi genitori, che ti amavano infinitamente, e a cui va il mio abbraccio”.

E ha concluso: “Caro Dimitri, le lacrime mi impediscono di andare avanti, ma vorrei scriverti ancora una cosa: sono felice di averti conosciuto perché anche tu, come tutti i giovani che incontro nel corso della mia carriera, hai saputo insegnarmi qualcosa. Noi che siamo ancora qui, adesso, dobbiamo aumentare gli sforzi affinché tragedie come la tua non accadano mai più”.

