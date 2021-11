Federica Cappelletti e figli Paolo Rossi/ “Non ci sarà mai nessuno come te”

Federica Cappelletti, Maria Vittoria e Sofia Elena sono la seconda moglie e i figli Paolo Rossi, il campione di Italia ’82. Il mitico Pablito ci ha lasciati a dicembre 2020 dopo una lunga battaglia contro il cancro. Un male che l’ha privato della sua bellissima famiglia e delle sue splendide figlie nate dall’amore con Federica Cappelletti. Il campione era diventato padre per la terza volta dopo la nascita del primo figlio Alessandro nato dal primo matrimonio con Simonetta Rizzato. Dopo la separazione dalla prima moglie, Paolo Rossi si era perdutamente innamorato di Federica sposata con una splendida cerimonia celebrata in Campidoglio a Roma. La coppia aveva poi invitato amici e parenti per i festeggiamenti in un meraviglioso resort in Toscana. Proprio il campione aveva annunciato le seconde nozze così: “io e Federica ci sposeremo a metà del mese di luglio: la cerimonia in Campidoglio, a Roma, poi il fine settimana successivo faremo una grande festa nel nostro resort in Toscana”.

Un amore totale quello tra Paolo Rossi e Federica nonostante i 16 anni di differenza di età. Tra loro non è mai mancato nulla, anzi la loro unione è stata forte, intensa, travolgente. Ad unirli ancora di più la nascita delle due figlie Maria Vittoria e Sofia Elena. Proprio la moglie dalle pagine del Corriere della Sera ha parlato della malattia del marito: “l’ultimo ricovero al Policlinico Le Scotte: aveva il tutore, liquido nei polmoni, ma niente avrebbe potuto farci pensare a un epilogo così improvviso, nessuno in famiglia se lo aspettava, né io né le mie bambine”.

Federica Cappelletti: “dopo Paolo Rossi il niente assoluto”

La morte di Paolo Rossi è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita di Federica Cappelletti, la seconda moglie che sui social ha voluto ricordarlo con un post davvero emozionante. Una foto di coppia dove insieme sorridevano alla vita: il tutto accompagnato da una emoticon a forma di cuore e un messaggio “non ci sarà mai nessuno come tu, unico, speciale, dopo di te il niente assoluto”.

Un grande amore quello nato tra i due come più volte ha raccontato Federica che parlando del compagno diceva: “per me Paolo non è il calciatore, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore. Un giorno mi ha detto: ‘Io nella vita ho avuto tantissimo, adesso lo voglio dare a te'”.

