FEDERICA CARTA E SHADE / Oggi a Cattolica: “credo nelle emozioni” (Notte rosa 2019)

Reduci dal successo sanremese, Federica Carta e Shade saranno i protagonisti del concerto previsto questa sera a Cattolica per la Notte Rosa 2019. L’appuntamento con i due cantanti è in piazza Primo Maggio alle ore 22, quando prenderà il via, sulle note del loro successo “Senza farlo apposta”, uno dei live più attesi della serata. Da qualche settimana, i due artisti hanno dato il via alle loro rispettive tournée estive. Federica Carta, dopo il concerto di Cattolica, porterà il suo Popcorn Tour a Eboli per la tappa del 6 luglio, prima di incontrare i suoi fan nella Capitale, sabato 20 luglio, in un live che la vedrà esibirsi a Porte di Roma. Ma le date sono in tutto 14 e si concluderanno, dopo un lungo tour in lungo e in largo per il paese, il prossimo 8 settembre. “Voglio farli sfrigolare in tutta Italia”, spiega l’artista a Sky Tg24, “la mia musica è tutta suonata dal vivo”.

Federica Carta:”Non sono troppo attaccata alle classifiche social”

Federica Carta, ospite con Shade della Notte Rosa 2019 di Cattolica, ripercorre in un’intervista la sua passione per la scrittura. Creare musica, spiega l’artista, nasce da un processo spontaneo, nel quale riesce a inserire determinati stati d’animo. Per questo motivo, “quando scrivo non penso. Se c’è qualcosa di limare ci pensa il mio staff. La responsabilità della scrittura – aggiunge l’artista a Sky Tg24 – è uno step successivo. Per me scrivere è una seduta terapeutica”. Ma, a dispetto dei successi conquistati dai suoi brani, Federica Carta non si sente ancora una vera e propria cantautrice o, perlomeno, “non di quelle da realtà nuda e cruda. Però – aggiunge l’artista – cerco di infondere speranza e credo nelle emozioni”. Meno attenta è invece alle visualizzazioni sul web dei suoi pezzi: “Non sono troppo attaccata alle classifiche social, ma sapere che così tanta gente mi vuole bene è una gioia”.

Federica Carta:”Il mio sogno è…”

Lo scorso Febbraio, Federica Carta ha accompagnato Shade al Festival di Sanremo per esibirsi sulle note del brano “Senza Farlo Apposta”. La cantante, però, non esclude un suo possibile ritorno sul palco dell’Ariston e in un recente futuro spera di poter partecipare ancora una volta alla kermesse. “Sarebbe un sogno gigante”, spiega l’artista, che nel corso dell’ultima edizione ha potuto contare, oltre a un esercito di fan pronti a sostenerla, sul supporto costante della sua famiglia: “Ogni volta che i miei genitori mi scattavano una foto io piangevo. E comunque mi sono molto divertita”. Sarà tra i big di Sanremo già nella prossima edizione? È troppo presto per saperlo: intanto Federica Carta spera di poter continuare a dedicarsi alla sua musica come ha fatto fino a oggi, anche se il suo desiderio potrebbe portarla ben lontana dai palchi italiani: “Il sogno è scappare in una foresta e scrivere senza finire mai”, spiega a Sky Tg24″.



