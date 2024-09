Federica e Alfonso: arriva la prima segnalazione sulla coppia di Temptation Island 2024

Prima segnalazione su Federica e Alfonso, la sesta coppia di Temptation Island settembre 2024 che, da martedì 10 settembre, metteranno alla prova la loro storia d’amore vivendo per ventuno giorni nel villaggio dei single e delle single. La coppia ha deciso di partecipare al programma a causa dell’eccessiva gelosia di lui che ha deciso di assecondare la fidanzata. Proprio su quest’ultima, però, dopo la pubblicazione del video di presentazione, è arrivata la prima segnalazione.

Deianira Marzano, infatti, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto e scritto da una persona che, a quanto pare, conosce Federica che ha descritto come una persona interessata “a farsi conoscere”.

La segnalazione su Federica di Temptation Island settembre 2024

Una conoscente di Federica, dopo aver visto il video di presentazione per Temptation Island, ha contattato Deianira Marzano spiegando che, secondo la sua opinione, ha deciso di partecipare al programma non per capire quale futuro potrebbe avere la sua relazione, ma per visibilità.

“Credo sia andata più che altro solo per farsi conoscere… Abita proprio vicino a me, questa la conosco da piccola, facevamo danza insieme. E’ sempre stata una fanatica… “Ha sempre avuto il sogno della tv e dell’influencer…”, il testo della segnalazione pubblicata da Deianira.