Federica e Matteo, nipoti Raffaella Carrà/ Quando lei disse “Faccio loro da padre”

“Non sono mamma, ma faccio da padre ai miei nipoti”. Così Raffaella Carrà, in un’intervista rilasciata nel 2019 al settimanale Oggi, descriveva il rapporto con i suoi due nipoti Federica e Matteo. Oggi, giorno della terribile notizia della sua morte, i due si stringono nel dolore, ricordando quella zia che per loro è stata molto di più. D’altronde, alle pagine del settimanale, la Carrà raccontava: “Se un figlio mio non è venuto, non è colpa mia. La dimensione genitoriale si può vivere in tanti modi… Io ho due ragazzi quarantenni, figli di mio fratello che purtroppo non c’è più”. I due ragazzi sono rimasti da soli dopo la morte del loro padre e Raffaella ha fatto loro da genitore: “mi danno un bel da fare e ne sono felice.” aveva ammesso nel corso della chiacchierata col noto settimanale.

Barbara, Paola e Claudia, figlie Gianni Boncompagni/ "Raffaella Carrà? Una mamma!"

Federica e Matteo e il rapporto con zia Raffaella Carrà

Federica e Matteo avevano un rapporto bellissimo con zia Raffaella Carrà, anche se, in realtà, non vivevano nella stessa città, come la conduttrice sottolineò nel corso dell’intervista di qualche anno fa. “Sono un po’ il loro padre: non vivono a Roma, ma su qualunque problema possono contare su di me. Li amo.” sottolineò la Carrà. E spiegò quando trascorrevano poi del tempo insieme: “Quando non lavoro, sto con loro, vengono spesso a trovarmi. Li ritengo la mia famiglia… faccio il babbo invece che la mamma e sono felice così”. Raffaella Carrà non ha mai avuto figli suoi ma considerava tali Federica e Matteo, che oggi piangono la sua scomparsa.

LEGGI ANCHE:

Renzo Pelloni, fratello di Raffaella Carrà/ Morto per un tumore al cervelloFigli Raffaella Carrà, perché non ne ha?/ “Troppo tardi. Il medico mi disse: rassegnati”

© RIPRODUZIONE RISERVATA