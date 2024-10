Matteo e Federica Pelloni, i nipoti di Raffaella Carrà cresciuti come figli

Raffaella Carrà e il suo compagno storico Enzo Japino non ebbero mai figli ma la regina della tv, a suo malgrado, si trovò costretta a subentrare al fratello minore Enzo, mancato prematuramente, per crescere i nipoti Matteo e Federica Pelloni. Una scelta che ha dato tanto alla Carrà, che si era dedicata anima e cuore agli amati nipoti per sopperire all’assenza di Enzo. In questo modo quindi Raffaella riuscì ad assaporare il gusto della genitorialità, un sogno che quando voleva realizzare si è infranto senza sconti. “Andai dal ginecologo per un controllo mi disse che era troppo tardi. E’ stato come sbattere la faccia contro un muro. Come se la vita, all’improvviso, mi avesse costretta a fare. Un bagno nella realtà”, raccontò la mitica Raffaella a proposito dei figli mai avuti.

“Ma la dimensione genitoriale in fondo si può vivere in tanti modi”, disse ancora Raffaella, riferendosi appunti ai bimbi adottato Matteo e Federica. “Mi occupo dei miei nipoti ai quali faccio da ‘babbo’ visto che mio fratello non c’è più”, spiegò.

Il ricordo dei nipoti di Raffaella Carrà: “Nostra zia era davvero una persona incredibile”

Quando Raffaella Carrà è scomparsa, inevitabilmente, i nipoti hanno sofferto moltissimo. Un dolore immenso difficile da descrivere per Federica e Matteo. “Era una persona davvero incredibile”, hanno sottolineato dopo la sua morte, ricordando la presenza fondamentale di zia Raffaella nella loro vita.

“Ha preso il posto di nostro padre quando è mancato, ci ha sempre dato il meglio dell’affetto e dell’educazione”, ha raccontato commossa la nipote in una intervista al Resto del Carlino. Insomma, per Federica e Matteo Pelloni perdere zia Raffaella è stata una bruttissima botta da digerire, ma con loro conservano i ricordi più belli e preziosi che hanno condiviso lungo il cammino.