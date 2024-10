Federica e Stefano a Temptation Island 2024 sempre più vicini: l’ira di Alfonso

L’ultima coppia rimasta a Temptation Island 2024 è quella formata da Federica e Alfonso, insieme da otto anni i due decidono di partecipare al programma per contrastare l’eccessiva gelosia e possessività di lei. Nonostante Federica abbia solo 20 anni il suo ragazzo le vieta di uscire e di frequentare liberamente le amiche ed inoltre controlla come si deve vestire e dove deve andare. Sin da subito Federica si avvicina al single Stefano e durante l’ultima puntata questa vicinanza si è spinta molto oltre. Alfonso viene chiamato nel pinnettu e per lui c’è più di un video.

Nello specifico in un video Alfonso vede la sua ragazza Federica sdraiata accanto al single Stefano è nel successivo tuttavia che le immagini sono molto più esplicite, Federica e Stefano sono accoccolati sul divano in giardino a scambiarsi coccole e carezze e successivamente andare a dormire e quando la ragazza è nel suo letto è arrivato anche il single per darle il saluto della buonanotte. Ovviamente vedendo queste immagini Alfonso non è riuscito a trattenere la rabbia e la delusione e subito è andato da Filippo per chiedere il falò di confronto. “Digli che non si dimentica che è la mia fidanzata” ha rivelato Alfonso a Filippo Bisciglia.

Federica e Stefano stanno insieme dopo Temptation Island 2024? Indiscrezioni sulla coppia

Il viaggio nei sentimenti di Federica e Alfonso sembra sempre di più essere giunto al capolinea tanto che da settimane si rincorrono voci che li vedrebbero uscire separati. E non è tutto perché pare che dopo Temptation Island 2024 Federica e Stefano avrebbero iniziato a frequentarsi. L’esperta di gossip, basandosi su una segnalazione di un’amica di Federica, nei giorni scorsi ha scritto: “Lei si è presentata da sola alla puntata dopo un mese e adesso sale spesso a Milano per incontrare il single Stefano”. Ed anche in altre occasioni i due sono stati beccati passeggiare insieme in centro a Milano, Federica e Stefano stanno insieme?