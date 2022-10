Federica Gatti, chi è la figlia di Franco Gatti/ “Dopo la morte di Alessio lasciò…”

Chi è Federica Gatti, la figlia di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

Federica Gatti è la figlia di Franco Gatti, storico componente dei Ricchi e Poveri, scomparso oggi all’età di 80 anni. Franco Gatti e la moglie Stefania Picasso hanno avuto due figli. La figlia, Federica Gatti, sarebbe laureata in Giurisprudenza ma non si hanno molte informazioni sul suo conto. L’altro figlio della coppia, Alessio Gatti, è morto prematuramente nel 2013, trovato senza vita all’età di 22 anni. Per quanto riguarda la vita privata, dei figli di Franco Gatti non si conosce molto. È emerso che la figlia dell’artista volto storico dei Ricchi e Poveri, Federica, conduce un’esistenza assolutamente riservata e sembra tenersi molto lontana dai riflettori.

Franco Gatti durante una puntata di Vieni da me di Caterina Balivo aveva raccontato che dopo la morte di Alessio, la figlia Federica aveva deciso di prendersi una pausa dallo studio. Per lei è stato un vero e proprio periodo devastante ed è servito un po’ di tempo prima di poter avviare la sua rinascita. Dopo la morte del fratello la presenza di Federica Gatti è stata fondamentale per i suoi genitori. Grazie a lei, infatti, anche il “Baffo” dei Ricchi e Poveri e la moglie sono riusciti a rinascere ed a riprendere in mano le proprie vite. La figlia di Franco Gatti e della moglie Stefania ha comunque dovuto fare i conti con la tragedia di aver perso il fratello Alessio, morto per un infarto fatale a causa di un mix di cocktail e stupefacenti.

Federica Gatti e la crisi dopo la morte del fratello Alessio: “Smise di studiare e…”

Federica Gatti ha iniziato una promettente carriera come avvocato. Negli ultimi anni si è sposata e ha avuto due figli. Franco Gatti aveva raccontato che la figlia Federica soffrì molto per la scomparsa del fratello Alessio: “Entrò in crisi. Smise di studiare per quattro anni, non ce la faceva. Adesso ha ripreso e sta facendo la tesi. Il periodo devastante è passato, ora sta rinascendo”, aveva raccontato.

La morte di Alessio ha segnato profondamente la famiglia tanto che in seguito a quel tragico evento, Franco aveva deciso di abbandonare il gruppo dei Ricchi e Poveri. In un’intervista al Settimanale Dipiù Tv aveva raccontato: “È contro natura che un figlio di 22 anni sia morto mentre un padre di 70 anni, pieno di acciacchi, è ancora vivo. Cerco di tenere dentro il mio dolore, ma sono disperato, disperato. Lo so, lo spettacolo deve andare avanti anche con la morte nel cuore; però ditemi voi: come faccio? Ho detto agli altri due di andare senza di me per rispetto del pubblico che ci ha amato e ci ama; ma anche loro hanno rifiutato”.

