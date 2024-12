Franco Gatti, indimenticabile cantante e volto dei Ricchi e Poveri, è morto nell’estate del 2022 all’età di ottant’anni in seguito ad alcune complicazioni post coronavirus. La vedova Stefania Picasso ha spiegato che il marito aveva delle patologie croniche e che la pandemia si era rivelata letale per le sue precarie condizioni di salute. “Pensavo che dopo la morte di un figlio, tutte le altre fossero più leggere, invece i dolori si sommano”, la drammatica testimonianza di Stefania Picasso nel salotto di Verissimo.

Dopo la scomparsa dell’amato marito la vita si è fatta più difficile e la quotidianità in salita per la storica compagna. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde Stefania ha condiviso la sua intera esistenza con il celebre cantante, col quale visse anche il dramma della morte del figlio Alessio, all’età di ventidue anni.

Stefania Picasso e gli ultimi giorni al fianco del suo Franco

Negli ultimi tempi, le condizioni di salute di Gatti erano particolarmente aggravate e infatti fu costretto ad abbandonare il suo amato lavoro e i compagni di avventure dei Ricchi e Poveri. “Mio marito Franco aveva delle patologie croniche, lasciò i Ricchi e poveri perché non ce la faceva più per la sua salute. Dopo il Covid non si è più ripreso”, ha raccontato in una intervista a Domenica In, ospite di Mara Venier.

Il funerale si svolse a Genova, nel quartiere della sua amata Nervi. Presenziarono ovviamente gli altri componenti dei Ricchi e Poveri, ma nessun altro personaggio famoso come fece notare Pupo, anche lui seduto tra le primissime fila per l’ultimo saluto a Franco Gatti. “Gli ultimi giorni della sua vita sono stati bellissimi perché ci siamo perdonati tutto”, ha raccontato vedova del cantante dei Ricchi e Poveri ospite di ‘Verissimo’

