Stefania Picasso sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo, programma tv condotto da Silvia Toffanin che verrà trasmesso sabato 19 Ottobre 2024. Stefania è stata la moglie dell’ex membro dei Ricchi e Poveri Franco Gatti, personaggio che è venuto a mancare nel 2022. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Stefania Picasso.

Stefania Picasso è nata a Genova nel 1950, ha 82 anni ed ha vissuto per anni una lunga storia d’amore con Franco Gatti, il famoso ‘Baffo’ che per anni ha contraddistinto la band musicale. I due hanno avuto due figli, Federica ed Alessio, morto nel lontano 2013 per overdose. Nonostante questa grave perdita Stefania e Franco hanno sofferto insieme ma è stato un lutto che li ha uniti sempre di più.

La donna è laureata in Architettura ma nonostante la fama del marito non è mai entrata nel mondo dello spettacolo ed anzi gli è stata sempre molto distante. Un grande amore per lei quello di Franco Gatti come rivelò qualche tempo fa: “E’ stato un colpo di fulmine, andai a casa ed avevo 21 anni ma avevo già capito che era l’uomo giusto e che ci saremmo sposati”, e i due sono stati insieme fino alla morte con Franco che come ultime parole gli disse ‘Ti amerò per sempre’.

STEFANIA PICASSO, IL COMPORTAMENTO DELLA MOGLIE DI FRANCO GATTI DOPO LA MORTE DEL FIGLIO

Parlando della morte del marito qualche tempo fa a Domenica In Stefania ha raccontato: “Aveva delle patologie pregresse e con il Covid ha avuto un declino pazzesco”. La donna è stata molto legata all’uomo e tra le altre cose ha voluto smentire la notizia che l’uomo fosse deceduto e distrutto alla notizia della morte del figlio.

Dopo la morte del figlio Alessio la donna ha iniziato a occuparsi dell’associazione Oltre L’Orizzonte e successivamente ha cominciato ad interessarsi alla Metapsichica. Si tratta dello studio di fenomeni paranormali e in generale Stefania Picasso si è occupato di questo per stabilire un contatto con il figlio, venuto a mancare prematuramente e sentire lui dall’Aldilà. Ormai da oltre vent’anni si occupa dello studio della Biopranoterapia ed è molto attenta nell’interessarsi alla ricerca della spiritualità.

Negli anni si è più volte interessata a questa materia ed è intervenuta in programmi tv parlandone. Ha raccontato del dramma del figlio e ha portato avanti lavorando il centro ‘Oltre L’Orizzonte’. Ha scritto e spiegato questo suo interesse che riguarda la psicologia e argomentazioni piuttosto particolari. Un grande amore e la tragedia del figlio che ha unito ancora di più la donna