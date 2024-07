Federica Lelli: chi è la fidanzata di Matteo Berrettini/ Modella, influencer ed ex di Ultimo

Chi è Federica Lelli: la fidanzata di Matteo Berrettini

Federica Lelli è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini, arrivata nella vita del tennista dopo la fine della storia di quest’ultimo con Melissa Satta. Classe 1998, Federica Lelli è una giovane e bellissima influencer e modella che è diventata popolare per la relazione con Ultimo. Laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, da adolescente ha studiato per un periodo a Nantes. Sui social è diventata popolare durante il periodo della relazione con Ultimo e, attualmente, su Instagram, è seguita da 154mila followers. Dopo la fine della relazione con il cantautore romano che, presto, diventerà papà per la prima volta, ha continuato a lavorare sui social ottenendo un seguito sempre maggiore.

Da tempo ufficialmente single, nelle ultime settimane, il suo nome è tornato alla ribalta dopo essere stata avvistata più volte con Matteo Berrettini con cui, pare, la relazione vada avanti nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità.

Federica Lelli e Matteo Berrettini: presto la convivenza?

Federica Lelli e Matteo Berrettini si frequenterebbero da tempo e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero pronti alla convivenza. I due sono stati immortalati per la prima volta lo scorso marzo ma l’identità di lei è stata svelata solo qualche tempo dopo. Federica Lelli e Matteo Berrettini sono stati immortalati insieme più volte e, a quanto pare, i due sarebbero pronto ad iniziare la convivenza a Montecarlo.

Il tennista vive e si allena a Montecarlo e secondo il settimanale Chi, Federica Lelli potrebbe presto lasciare l’Italia per raggiungere il tennista e cominciare un progetto di vita con lui proprio a Montecarlo.











