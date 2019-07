FEDERICA LEPANTO/ Lidia Vella: “Massimo Colantoni? Non è il suo tipo” (Temptation Island)

Federica Lepanto è l’ex gieffina che, di recente, si è conquistata un posto a Temptation Island 2019. Nell’ambito della sua partecipazione al programma, ha avuto modo di conoscere e avvicinarsi a Massimo Colantoni, il fidanzato di Ilaria Teolis, facendo infuriare quest’ultima. Era già successo con Lidia Vella e Alessandro Calabrese, quando lui ebbe un flirt con la Lepanto all’interno della casa del Grande fratello 14. Il loro triangolo fece molto discutere, anche se, alla fine, Calabrese tornò tra le braccia della Vella. I due oggi non stanno più insieme, ma Lidia ammette di provare ancora un grande affetto per lui. Anche le incomprensioni tra le due rivali sono ormai acqua passata. Di recente, Lidia e Federica si sono rincontrate e hanno definitivamente archiviato quell’episodio. Oggi si definiscono “amiche”: in un’intervista rilasciata a Radio Radio, la Vella parla a lungo del loro rapporto, soffermandosi in particolare sul “modo di fare” di Federica.

Niente da fare per Massimo e Federica Lepanto

A detta di Lidia, l’approccio iniziale può essere frainteso. Non è detto, insomma, che Federica Lepanto voglia “rubare” il fidanzato di Ilaria, anzi: “Non mi sento di giudicarla. Il ruolo di tentatrice può essere quello di chi ti ascolta, di chi dà consigli, senza il bisogno di far qualcosa. Penso che per questa cosa sia stata criticata”. Non è il caso di definirla una “rovina-coppie”: “Sicuramente la si nota”, prosegue l’amica. Forse il suo obiettivo è proprio quello di emergere, di farsi notare, e in questo modo sicuramente ci riesce. “Se ha esagerato con Massimo? Da fuori ti dico di sì, ma non conosco le dinamiche che si sono create”. Lidia e Federica si sono sentite in questi giorni, poco dopo la fine delle registrazioni. Naturalmente non può dire molto, ma quel che dice è già abbastanza: in tutta probabilità, tra lei e Massimo non ha funzionato. Si capisce subito, insomma, che non sono fatti per stare insieme.

Federica Lepanto: l’esperienza a Temptation Island è stata “deludente”

Lidia Vella non si sbilancia: l’esperienza nel reality di Federica Lepanto si è appena conclusa, ma lei non può parlarne. “Sì, l’ho sentita”, ammette, “ma so cose che non posso dire. Non è entrata nei particolari perché ci sono cose super top secret. Ci sono in ballo delle penali. Mi ha accennato qualcosa comunque”. E tra le cose che Federica ha accennato, forse, c’è anche un retroscena sull’alcol: “Credo che a Temptation di alcol ce ne siano a fiumi. Se bevono i concorrenti? Sì, sì. Massimo? Credo che il suo prototipo non sia lui. Secondo me non gli piaceva. Già uno che è fidanzato che si approccia così, non credo possa piacerle. Federica forse aveva aspettative più alte, anche per quello che ha scritto su Instagram. Si aspettava che andasse un po’ meglio. Però mi ha parlato di un percorso stupendo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA