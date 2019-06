Temptation Island 2019/ Video svela “destino” di Andrea? Federica Lepanto intanto…

Temptation Island: Andrea e Jessica in crisi…

Probabilmente in questo periodo, nessun fidanzato vorrebbe trovarsi nei panni di Andrea, compagno di Jessica in gioco a Temptation Island 2019. Quello che succederà nel corso della seconda puntata avrà dell’incredibile, e sarà qualcosa che non era mai accaduto prima. Filippo Bisciglia in fortissimo imbarazzo, si recherà dal parrucchiere per confidargli un dettaglio molto importante: esiste un terzo video che non gli ha mostrato durante il falò. “Quello che ti sto raccontando adesso non è mai successo in 6 anni di Temptation Island. Mi spiego… io con me al falò avevo un terzo video. Però siccome eri molto provato e scosso, abbiamo deciso di non fartelo vedere. Ora però io penso che sia giusto che tu lo veda”. Andrea, intimorito domanda: “E’ brutto?”, “Lo vedrai” la risposta del conduttore. Questo promo, ci anticipa come un fulmine a ciel sereno, ciò che accadrà il prossimo lunedì sera. Il ragazzo ha scelto di partecipare al programma assieme alla sua fidanzata che, proprio per un momento di forte crisi aveva deciso di annullare il loro matrimonio già programmato in precedenza.

Temptation Island 2019: in onda una cosa mai accaduta prima

Temptation Island 2019, dopo appena 48 ore dall’inizio, ha avuto modo di accogliere la “cotta” di Jessica che, dopo nemmeno due giorni, avrebbe perduto la testa per il tentatore che le “ronza” attorno. Proprio in queste ore la redazione dello show, tramite i social network ha diffuso un particolare non da poco: Andrea non ha visionato tutti i video. Il promo condiviso sull’account ufficiale di Instagram, si è interrotto con Andrea di schiena decisamente preoccupato alle prese con la visione delle ultime dinamiche di Jessica e il single. Durante la prossima puntata vedremo anche il falò di confronto tra Arcangelo e Nunzia. Nel frattempo, tra le primissime dinamiche viste, il pubblico ha avuto modo di attaccare la single Federica Lepanto. L’ex gieffina però, ha risposto per le rime: “Riguardo ai vostri commenti vi posso dire che me l’aspettavo, ci può stare. Non ritengo di aver fatto nulla di così eclatante. Non sono io quella che deve dare conto a qualcuno. Se il mio fidanzato è fatto così, da fidanzata preferirei vederlo personalmente anziché rimanere con il dubbio a vita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA