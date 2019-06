FEDERICA LEPANTO/ “GF14? Ricordo l’amicizia con Jessica e Simone” (Temptation Island)

Federica Lepanto è una tentatrice di Temptation Island 2019

La ex vincitrice del Grande Fratello quest’anno è riuscita ad entrare nel cast delle tentatrice del reality show dei sentimenti ideato da Maria De Filippi e prodotto dalla Fascino pgt. Una grande occasione per la vincitrice del Grande Fratello 14 che lo scorso anno aveva dichiarato di essersi proposta per partecipare al programma estivo di Canale 5. Quest’anno la bella salernitana è riuscita a parteciparvi ed è pronta a tentare i concorrenti nel villaggio dei fidanzati. Per chi non la conoscesse, Federica è nata il 6 febbraio del 1993 a Salerno e si è fatta conoscere dal grande pubblico vincendo l’edizione 14 del Grande Fratello.

Federica Lepanto: “GF14? Ricordo l’amicizia con Jessica e Simone”

Federica Lepanto è pronta a tornare in tv nella nuova edizione di Temptation Island 2019. Impossibile però dimenticare la partecipazione al Grande Fratello, il reality show che non solo ha vinto nel 2017 ma le ha regalato anche la grandissima popolarità. Durante un’intervista rilasciata a Urban Post parlando della sua esperienza all’interno della casa ha detto: “ricordo positivamente l’ amicizia con Jessica e Simone, la giornata nella quale abbiamo fatto il quadro con le nostre parti del corpo, la festa di Halloween, la settimana in garage con Simone”. Non mancano i ricordi negativi: “mi pento di non aver salutato subito Lidia, ma non ho ricordi brutti, anche perché è passato tempo e non mi piace rimuginare”. Una cosa è certa l’esperienza del GF l’ha cambiata: “la vita cambia e cambi anche tu, soprattutto per quanto riguarda la privacy: tutto quello che prima era scelta personale se condividere o meno, oggi è un modo sistematico di vivere la vita. Ho aperto più aspettative di vita e le mie scelte sono state dettate dal seguito che ho avuto dopo il Grande Fratello”.

Federica Lepanto: “faccio lezioni di canto”

Durante la lunga chiacchierata, Federica Lepanto ha raccontato anche della richiesta fatta lo scorso anno per partecipare a Temptation Island: “avevamo chiesto già l’anno scorso di partecipare, non solo ai fini televisivi. Quando sei in un luogo dove il tuo io è suscettibile e suscitato, tiri fuori alcuni lati di te. Io stessa ho scoperto che davanti alle telecamere è uscita una parte di me sepolta, che nemmeno io sapevo esistesse. Mi piacerebbe, quindi, fare qualcosa con lui per capire fino a che punto è stato sincero con me”. Al di là del successo televisivo, Federica oggi è una seguitissima influencer con un profilo YouTube attivo in cui parla di cosmesi e un profilo Instagram. Il realtà uno dei suo sogni nel cassetto è quello di cantare: “il canto è quello che ho coltivato più a lungo. Faccio lezioni di canto ed ho una canzone che sarà registrata a breve”.



