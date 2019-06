Federica Lepanto/ Tentatrice a Temptation Island dopo la vittoria al Grande Fratello

Il 24 giugno è ormai dietro l’angolo e tutto è pronto per la nuova edizione di Temptation Island che sta prendendo forma proprio in queste settimane in Sardegna. Filippo Bisciglia ha già annunciato colpi di scena e novità sin dalla prima puntata e dal primo falò, ma nelle scorse ore sono stati resi noti anche i volti di quelli che saranno i tentatori e le tentatrici di questa nuova edizione. Tra queste ultime c’è proprio Federica Lepanto. Siamo sicuri che la bella mora dalle forme giunoniche non ha bisogno di presentazione visto che non è un volto sconosciuto al grande pubblico di Canale 5. Proprio lei ha partecipato al Grande Fratello 14, vincendolo, e finendo sulle riviste del gossip per via della sua liason con Alessandro Calabrese e il triangolo che all’epoca si formò con l’entrata nella casa di Cinecittà dell’ex di quest’ultimo, Lidia Vella.

DA GIANFILIPPO LAVURI A TENTATRICE DI TEMPTATION ISLAND 2019

Dopo la sua esperienza nel reality di Canale 5 la bella modella, classe 1993, ha messo da parte la sua laurea in scienze infermieristiche per dedicarsi alla sua attività di influencer sui social. In questi quattro anni, Federica Lepanto non si è dedicata solo al lavoro ma anche all’amore visto che, per circa 3 anni, è stata fidanzata con l’attore Gianfilippo Lavuri, ma da gennaio 2019 è ufficialmente singolo. Adesso, a distanza di sei mesi dalla sua ultima storia importante, la modella salernitana ha pensato bene di rimettersi in gioco ripartendo proprio dalla televisione e dal ruolo di tentatrice di Temptation Island. Il suo futuro dipenderà proprio da questa sua esperienza e non solo a livello di follower e lavoro di influencer ma anche con la possibilità di sbarcare poi a Uomini e donne magari come possibile tronista della nuova edizione.

