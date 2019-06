Temptation Island 2019/ Meccanismo del gioco e coppie in gara: ecco chi sono

Nulla si muove all’orizzonte. Le registrazioni di Temptation Island 2019 proseguono in Sardegna, in attesa che il programma venga ufficialmente lanciato su Canale 5. Sarebbe dovuto partire lunedì 17 giugno ed invece, nulla di fatto. Gli amanti del trash, saranno costretti a spegnere la televisione perché la rete ammiraglia di Casa Mediaset, ha deciso di mandare in onda lo speciale dal titolo “Siamo solo noi – Sei come 6”, dedicato a Vasco Rossi. A quanto pare, salvo drammatici imprevisti che ancora non conosciamo, la prima puntata del reality show dedicato alle “corna”, dovrebbe slittare al prossimo lunedì sera. E se la sua edizione “Nip” è ancora affidata al buon Filippo Bisciglia, nulla si conosce della sua edizione in chiave vip, tanto amata dagli estimatori.

Temptation Island 2019, tutti pronti per l’inizio

Anche questa volta, saranno sei le coppie che dovranno mettere alla prova il loro amore. I protagonisti di Temptation Island verranno ospitati in un bellissimo resort e, secondo la formula tradizionale del reality show, le donne occuperanno una zona del villaggio mentre gli uomini un’altra. Tra di loro, un folto numero di tentatori e le tentatrici che avranno il compito di cementificare oppure disgregare l’amore tra i due partner di ogni coppia presente in gioco. Sei coppie formate da 12 protagonisti e, in mezzo a questi, anche due volti già noti: David Scarantino e Cristina Incorvaia direttamente dal trono over di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Tra gli altri protagonisti, anche Ilaria Teolis e Massimo Colantoni e Jessica e Andrea. Spazio pure per Katia e Vittorio, Nicola e Sabrina e, in ultimo, Arcangelo e Nunzia. Proprio loro, stanno insieme da ben 13 anni e lei ha dei dubbi sul suo fidanzato. Tutti questi anni insieme sapranno scalfirli oppure no? Non ci rimane che attendere per poterlo scoprire…

