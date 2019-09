Federica Lippi, chi è la figlia di Claudio/ “Mi è mancato molto, lavorava per me”

Federica Lippi è stata protagonista di un siparietto commovente nel corso di Vieni da me: la figlia di Claudio Lippi ha fatto una sorpresa al conduttore televisivo, che ha colto l’occasione per chiederle scusa per le sue assenze passate. «Mi sono goduto più nipote Mia che mia figlia Federica: lei è stata molto forte in questo senso. Essendo figlio della donna con cui avevo divorziato, il rapporto è rimasto mutilato di qualche anno di frequentazione: me la sono un po’ persa. Non mi ha mai accusato di questo, io mi vorrei scusare con lei: credo di essere mancato in un momento in cui avrebbe avuto bisogno di un papà presente», ha spiegato Claudio Lippi ai microfoni di Caterina Balivo, con la presentatrice che ha deciso di fare entrare in studio proprio la figlia…

FEDERICA LIPPI: “MIO PADRE MI E’ MANCATO, MA…”

Claudio Lippi ha deciso di chiederle scusa per la sua assenza negli anni della sua infanzia: «Noi non amiamo quei programmi in cui si scrivono le lettere, ma c’è una cosa che condividiamo: sinceramente mi spiace molto di aver avuto un momento nel quale ti ho lasciato un po’ sola con la mamma, che è stata splendida. Sei una donna cresciuta con un mito del papà che forse così mito non era, ma che credo stia recuperando piano piano. Noi lavoreremo insieme, ci piacerebbe portare avanti un discorso insieme». Federica Lippi oggi è mamma, è cresciuta e si è sempre più avvicinata al padre: «Sì, mi è mancato tanto: crescendo, capisci che papà lavorava e lavorava anche per me. A me non è mancato nulla, se non la sua presenza. Quando potevo andavo a trovarlo e cercavo di passare del tempo con lui: ciò che abbiamo fatto insieme, resteranno ricordo per sempre. Ci siamo avvicinati sempre di più: da quando sono rimasta incinta, non si è più separato».

