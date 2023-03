Federica Nargi, attacco di panico sulla neve: “Sto male”/ “Mi sono bloccata”, e arriva il soccorso alpino

Federica Nargi, attacco di panico sulla neve: cos’è accaduto

Imprevisto per Federica Nargi durante le vacanze sulla neve insieme alla famiglia. Pubblicando una prima foto del suo soggiorno in Alto Adige – a Plan De Corones, vicino Brunico – insieme al compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice, di 6 e 4 anni, l’ex velina ha rivelato di aver vissuto momenti drammatici.

“Ci riprovo anche quest’anno” ha scritto inizialmente Federica, facendo intendere di non essere proprio un’appassionata di sci. Nonostante ciò ha deciso di rimettersi in corsa e provarci, anche se le cose sono poi andate male. Passata qualche ora dalla pubblicazione del post in cui si diceva pronta a mettercela tutta, Federica ha invece testimoniato di aver avuto un attacco di panico proprio su una pista da sci.

Federica Nargi in difficoltà: arriva il soccorso

Probabilmente frenata dalla difficoltà della pista stessa, Federica Nargi si è bloccata e ha avuto un attacco d’ansia che ha reso necessario l’intervento del soccorso alpino. A pubblicare qualche scatto di quei momenti è stato Alessandro Matri, tentando di sdrammatizzare e far sciogliere Federica che però gli ha risposto seria: “Tu ridi, io sto male!”. Poco dopo è dunque arrivato il soccorso in motoslitta che, come ripreso da Matri, ha quindi portato via Federica, ancora in prede all’ansia. Poche ore fa l’ex velina si è mostrata però sorridente su Instagram, pronta a provarci di nuovo: “Ieri mi sono bloccata, mi è preso un attacco di panico, d’ansia.” ha ammesso, dicendosi però pronta ad armarsi di coraggio e tornare in pista.

