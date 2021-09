Federica Nargi è Baby K/ I suoi colori scusi la aiuteranno a scalare la classifica

Federica Nargi è Baby K a Tale e quale show 2021 e sicuramente le cose andranno meglio del previsto. Il suo fisico da urlo, proprio come quello della cantante, i suoi colori scuri e la sua vocalità la aiuteranno sicuramente a mettersi in gioco in questa sera, la seconda dello show di Carlo Conti. I fan continuano a seguirla e sostenerla e sono convinti che questa sera sicuramente ci sarà modo di venire premiati dai tre giudici (soprattutto il più temibile, Cristiano Malgioglio) che solitamente non sono molto buoni con i vip. La bella morettina si è messa in gioco in un ruolo tutto nuovo per lei ma da amante della musica e dei tormentoni sicuramente saprà stare sul palco per portare a casa i punti che le serviranno per rimanere in cima alla classifica o, comunque, a galla.

Anche nella prima puntata del programma Federica Nargi è riuscita a vincere la sua prima prova portando sul palco addirittura Elettra Lamborghini. Non c’è bisogno di dire che il primo pensiero di tutti è stato proprio il suo lato b e il suo modo di twerkare ma per fortuna la bella Federica si è salvata e ha dato il meglio di se sul palco. Dall’altro lato, però, dobbiamo dire che Federica Nargi non è riuscita nell’impresa perché, non ai livelli di Alba Parietti, ha chiuso la serata stonando magari proprio per la difficoltà del ballo, l’emozione e la sua poca inclinazione al canto. Il risultato, per ora, è una classifica poco positiva per lei, come finirà questa sera?

