Sale la febbre per scoprire i nomi dei finalisti di Ballando con le stelle 2024 che, nel corso della puntata di oggi, sabato 30 novembre, affronteranno la prima semifinale. Questa sera, scenderanno in pista, le seguenti coppie: Bianca Guaccero-Giovanni Pernice; Federica Nargi- Luca Favilla; Luca Barbareschi- Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini- Samuel Peron; Tommaso Marini-Sophia Berto; Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti e, tra questi, ci sono già i nomi dei primi finalisti.

Fare un pronostico, tuttavia, non è affatto facile perché il pubblico potrebbe sorprendere ma, in base al percorso fatto sin dalla prima puntata, è quasi scontato puntare tutto su Bianca Guaccero e Federica Nargi come finaliste. L’attrice, sin dalla prima esibizione con Giovanni Pernice, ha stupito tutti per l’incredibile professionalità confermando il proprio talento puntata dopo puntata. Federica Nargi, invece, dopo aver nascosto un po’ il suo potenziale, è esplosa nelle ultime puntate conquistando definitivamente la giuria. Entrambe, inoltre, sono molto amate dal pubblico e non è da escludere che saranno le prime a conquistare il pass per la finale.

Tra le coppie in gara e che si giovano la finalissima di Ballando con le stelle, la coppia che potrebbe rubare il passo per la finale a Federica Nargi e Bianca Guaccero potrebbe essere quella formata da Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. Tra gli uomini, come ha più volte sottolineato anche la giuria, Barbareschi è quello che ha tutte le carte in regola per impensierire le donne super favorite dell’edizione. Con classe ed eleganza, ha superare tutte le puntate ed ora è pronto a fare l’ultimo sforzo per arrivare alla finalissima del 21 dicembre.

Attenzione, però, anche a Federica Pellegrini che, con Samuel Peron, potrebbe trovare la spinta giusta per sparare le ultime cartucce e a Tommaso Marini che, in punta di piedi, con la maestra Sophia Berto, è migliorato a vista d’occhio.