Federica Panicucci “Back To School? Sequestrati i telefoni”/ “Punizioni a chi copia”

Federica Panicucci: al timone della seconda edizione di Back to School

Federica Panicucci è la conduttrice della seconda edizione di “Back To School”, in partenza dal 5 aprile su Italia 1. Dopo l’addio di Nicola Savino, la conduttrice di Mattino 5 torna in prima serata. La seconda edizione vedrà 30 vip alle prese con l’esame di quinta elementare, tra questi: Alessandro Cecchi Paone, Michele Cucuzza, Ricky Tognazzi, Luca Onestini, Aldo Montano, Natasha Stefanenko, Jo Squillo, Francesco Pannofino e Katia Ricciarelli. E ancora: Elena Morali, Carmen D Pietro, Gabriele Cirilli e Pierpaolo Pretelli.

“Ci saranno molte sorprese, chi se la prenderà per la bocciatura, chi verrà trovato a suggerire. Ci saranno anche delle eccellenze”, ha detto la conduttrice sulle pagine del settimanale Chi. Nel corso dell’intervista la Panicucci ha svelato qualche anticipazioni su “Back To School”: “I telefonini li abbiamo sequestrati a tutti, ma non solo i telefonini, abbiamo dovuto fare come a scuola, dare punizioni a chi suggeriva e a chi copiava. Ci sono capovolgimenti continui, risultati inattesi”.

Federica Panicucci: condurrà ancora Mattino 5?

Sui 30 vip protagonisti della seconda edizione di “Back to school”, Federica Panicucci ha detto: “Direi di tenere d’occhio Alessandro Cecchi Paone e Justine Mattera, che è laureata in Letteratura inglese alla Stanford University. La Marini? Chi lo sa”. La conduttrice andava bene a scuola ma è stato il padre a insegnare la voglia di studiare: “Occuparsi quotidianamente di news richiede preparazione perché informare il pubblico è una responsabilità”. Federica Panicucci conduce dal 2009 Mattino 5. Alla domanda sulla possibilità che potrebbe essere questo l’ultimo anno al timone del programma mattutino di Canale 5, la conduttrice ha preferito “non commentare“.

