Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano?/ Ballo in diretta a Mattino 5 e…

Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano? Il gossip esplode nell’ultima puntata della stagione di Mattino 5. La conduttrice, insieme ai propri ospiti, parla d’estate, di coppie e di matrimoni elogiando la bellezza di Charlotte Casiraghi, fresca sposa. Rudy Smaila, ospite in studio, lancia così una frecciatina alla Panicucci e a Marco Bacini, presente in studio per assistere all’ultima perfomance professionale della compagna prima delle vacanze. “Guardando tutti questi matrimoni dell’estate, ho visto che venivi citata anche tu” – dice Rudy Smaila provocando il sorriso della Panicucci che commenta così – “ma cosa stai dicendo?”. “Forse mi sbaglio, ma ho visto questa notizia su internet”, aggiunge ancora il figlio di Umberto Smaila. La conduttrice di Mattino 5, però, non conferma e non smentisce limitandosi ad aggiungere: “lo dicono…”. Fiori d’arancio, dunque, per Federica Panicucci e Marco Bacini?

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI: BAO IN DIRETTA A MATTINO 5

Non commenta il gossip lanciato da Rudy Smaila, invece, Marco Bacini che guarda l’ultima puntata di Mattino 5 insieme ai vari tecnici. Federica Panicucci, però, lo coinvolge quando Mariano Apicella intona una canzone in studio. Contro la propria volontà, Marco Bacini improvvisa qualche passo di danza con la compagna che non nasconde la propria felicità. Accanto all’imprenditore, la conduttrice è tornata a vivere la bellezza dell’amore e sui social, non solo condivide spesso foto di coppia, ma si lascia anche andare a dichiarazioni d’amore. “Noi due sempre insieme” – scrive la Panicucci per poi aggiungere – “con te è tutto più bello”. I due, dunque, convoleranno davvero a nozze?

