Federica Panicucci, gaffe a Mattino5 “Saluto Francesco Moser”/ Ma è Francesco Mogol..

Inizio di blocco gossip scoppiettante per Federica Panicucci che oggi non poteva non parlare del Grande Fratello Vip iniziando proprio dalla puntata di ieri sera e dall’ingresso della prima parte di vip che abiterà la casa per i prossimi mesi, molto probabilmente fino alla fine dell’anno. Prima di iniziare a spulciare i video di ieri sera del Grande Fratello Vip, la padrona di casa del programma del mattino su Canale5, presenta il suo nutrito parterre di ospiti e chiude in bellezza annunciando Francesco Moser, campione di ciclismo e padre di Ignazio Moser. Quando la telecamera però inquadra l’ospite ecco spuntare Francesco Mogol, il suo famoso opinionista e figlio di un altro grande, il famoso paroliere.

LA GAFFE DI FEDERICA PANICUCCI CON FRANCESCO MOGOL

Le risate in studio non mancano. Francesco Mogol fa notare che non è ancora un famoso ciclista ma poi si lascia andare alle risate insieme alla padrona di casa che ammette di essere un po’ confusa stamattina. La colpa è del Grande Fratello Vip e, soprattutto, dei sedicenti vip entrati in casa e di cui non conosce il nome tant’è che i suoi autori continuano ad urlare da dietro le telecamere per non farla toppare con il collegamento con la casa. Risultato? La gaffe è servita e così per farsi perdonare chiede a Francesco Mogol di annunciare la pubblicità, questo le permetterà di essere perdonata dal suo consueto ospite? Siamo sicuri di sì.

Ecco il video del momento:

Quinta edizione al via del @GrandeFratello! Iniziamo subito il nostro talk entrando live nella casa del #GFVIP, pronti a commentare il meglio della serata insieme a tanti ospiti a #Mattino5 pic.twitter.com/PfRRpnlWhd — Mattino5 (@mattino5) September 15, 2020





