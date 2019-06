Federica Panicucci in vacanza senza Marco Bacini/ “Fa il suo cagnolino”, lui sbotta!

Mattino Cinque è in pausa estiva e Federica Panicucci si gode le meritate vacanze all’insegna della famiglia. La conduttrice è partita per New York assieme ai suoi due figli, Sofia e Mattia, per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni professionali. Con loro non c’è però in fidanzato della Panicucci, Marco Bacini. A chiarire il perché di questa assenza è proprio l’imprenditore che, di fronte ai commenti sospettosi di alcuni su Instagram, chiarisce che non è con loro perché è “A lavorare”. Ma è proprio sulla nota piattaforma social che Bacini è costretto ad intervenire contro un hater che lo definisce “il cagnolino della Panicucci”. “Pure quando va a fare i bisogni sta con lei ha troppa paura di perderla” scrive un hater, facendo proprio riferimento a Bacini che non riesce a rimanere in silenzio.

Marco Bacini risponde alle accuse di un hater su Instagram

Di fronte a chi lo accusa di essere il cagnolino della sua compagna (e probabilmente futura moglie) Federica Panicucci, Marco Bacini sbotta: “evidentemente Lei non conosce il significato della parola ‘amare’ – scrive su Instagram l’imprenditore, che prosegue – ma comprendo… dalla ‘qualità’ delle Sue affermazioni si percepisce molto della Sua personalità. Magari provi ad affezionarsi ad un animale che ‘forse’ non essendo in grado di giudicarla per la Sua pochezza riuscirà comunque a darLe dell’affetto o quantomeno a farLe compagnia, che per certo ne ha bisogno. Buona serata!” Una risposta dura e sincera, che accoglie il like di tantissimi fan suoi e della stessa Federica Panicucci.





