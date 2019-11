Federica Panicucci piange in diretta/ Video, la storia di Pinky la commuove e…

Alta commozione oggi a Mattino5 dove Federica Panicucci ha deciso di parlare ancora di violenza contro le due partendo da due storie forti e importanti che hanno occupato l’ultimo pezzo di trasmissione lasciando gli ospiti e il pubblico in religioso silenzio. La prima a raccontare la sua storia è Pinky, Parvidner Kaur, la donna bruciata viva dall’ex marito Ajaib Singh quattro anni fa. La sua storia è terribile e mentre la sua voce chiara e profonda raccontano quei momenti, la sua fuga, le fiamme sulla sua pelle, in studio tutti scuotono la testa pensando a quanto sia stato orribile vivere quei momenti. Federica Panicucci però cerca di incorniciare il momento positivo ovvero il fatto che i suoi vicini l’abbiano aiutata e che sia stata fortunata ad essere ora viva e in studio da lei per raccontare quello che ormai è il passato.

FEDERICA PANICUCCI IN LACRIME PER PINKY

La stessa Pinky racconta di voler solo guardare avanti dopo quello che è successo e che lo ha capito in un momento preciso che vede protagonisti i suoi figli. Tornare a casa dopo alcuni mesi passati in ospedale è stata dura e non solo per quello che era successo e la depressione che ancora la accompagnava, ma perché avrebbe dovuto affrontare i suoi bambini, testimoni inermi del gesto del padre. Proprio uno di loro si è avvicinato, l’ha abbracciata e le ha detto: “Mamma sei una leonessa, insieme ce la faremo”. Lei in quel momento ha capito di dover andare avanti per loro e la commozione prende il sopravvento sul pubblico, sugli ospiti in studio e su Federica Panicucci che non riesce a trattenere le lacrime e che si trova a dover chiamare in causa i suoi ospiti, anche loro commossi. La conduttrice si asciuga le lacrime e poi ammette: “Quando si parla dei bambini non riesco a trattenermi…”.

Ecco il video del momento:

“I miei figli mi sono accanto ogni giorno” La commozione in studio a #Mattino5 è palpabile pic.twitter.com/fEYxDg6BHX — Mattino5 (@mattino5) November 27, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA